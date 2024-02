Asmin DOBIO KORPU NA DAN ZALJUBLJENIH: Isplivao šok video, ni SKUPI POKLONI nisu pomogli – Standža ga bacila u smeće

Starleta se slikala pored poklona na stolu, a onda i usnimila sve detalje kako bi svi mogli da vide iznenađenje, koje je po svemu sudeći Asmin Durdžić priredio svojoj ljepšoj polovini. Stanija je dobila nekoliko skupocijenih “Apple” proizvoda, ruže, balone, plišanu igračku, kao i tortu sa natpisom.

Veliku pažnju je privukla i čestitka koja se vidi na snimku, ali je Stanija ipak nije otvorila i pokazala šta piše unutra.

– Želim svim Botovima i Patronima srećnan Dan zaljubljenih. I naravno svima koji su normalni. Ova borba me je naučila da nije bitno ni ko si, ni šta si ništa, ako si sam! Želim svima od srca da se zahvalim još jednom – napisao je Asmin, a onda objasnio šok video.

Naime, on je pokazao kako je Stanija njemu čestitala dan zaljubljenih, a to do sad još niko nije učinio. Naime, Stanija je u uskom roze kombinezonu nosila Asminovu sliku i bacila je pravo u đubre. Ovo je vjerovatno još jedna njihova “fora” kojom podižu prašinu o svom odnosu i ostavljaju misteriju da li su zajedno ili su ipak stavili tačku na svoju vezu, piše srbija danas.

