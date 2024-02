Večeras DOLAZI DO PROMJENE: Tara nakon vijesti o raskidu OŠTRO UZVRATILA, mlada mama poručila samo jedno

Nekadašnja učesnica “Zadruge”, Tara Simov, jedna je od javnosti najinteresantnijih bivših rijaliti igrača.

Nakon što se ostvarila u ulozi majke, Tara se na kratko povukla iz javnosti, pošto se najviše posvetila porodičnom životu, a onda je svoj porodični život rešila da podeli u rijalitiju “Skapiraj Taru”. Nevenčani suprug Danilo Raičević verno ju je pratio na tom putu, a danas je šokirao sve.Mama malog Nikolaja je priznala je čak i da je partner emotivno prevario, ali da mu je preko toga prešla “zarad boljeg sutra”. Međutim, izgleda da više ne cveta cveće između ovo dvoje mladih roditelja. Naime, pre par sati Danilo je ostavio putem svog Instagram storija kratku i jasnu poruku, potvrdivši da je sa Tarom raskinuo. Ovim povodom oglasila se i Tara, izjavila da nije sigurna šta bi rekla o ovom raskidu, ističući da veruje da su to Danilove “bubice” o kojima ne želi da dalje komentarišeNe znam šta bih rekla, mislim da su to njegove bubice koje ne bih dalje kokmentarisala i da će do kraja dana da dođe do pomirenja i da će taj post da obriše – rekla je Tara ne želeći da otkriva detalje, preneli su domaći mediji.

Kako je Danilo već ranije ovo radio, mlada mama je samo potvrdila da je ovo još jedan od njegovih hirova, koje će prebroditi jer imaju zajednički cilj, iako su mladi.

