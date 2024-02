“NIJE BIO SRETAN kad sam se porodila” – Aneli otkrila sve o teškom životu s kćerkicom, a onda progovorila Asminovom ZATVORU

Tokom sinoćnje emisije “Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem”, Aneli Ahmić je otkrila da je trpjela nasilje od strane svog još uvijek zakonitog supruga Asmina Durdžića, piše srbija danas.

Ona je po prvi put otkrila detalje o kojima je ćutala od početka rijalitija.

– Asmin nije bio imućan kada smo ušli u brak. On je bio par dana u zatvoru zbog nekih kazni za parking, kazna je bila 10 hiljada evra, meni je rečeno da su to kazne od auta, ali… Bio je par dana u zatvoru, on je trebao da bude mesec dana, a mi smo skupljali pare da ga oslobode. Dala sam tada 2500 evra, njegov brat, prijatelj, otac, svi smo skupili. To je bila Nova godina. Nije izdržao tu kaznu, a znao je da će ići u zatvor – rekla je Aneli pa dodala:

– Kada sam se porodila, on nije imao pare da iznesemo dete, a po mene su došli on i njegova snajka. Mi smo živeli u tom stanu, Meni je Asmin govorio da je stan u kojem mi živimo njegov, a ja ga nisam ni zapitkivala. Oni svi imaju svoje nešto, pa sam očekivala da ima i on. Meni je ona rekla tada da to nije njegov stan, njegov auto, da je on sve to iznamljivao, uzeo na lizing, ja sam sve saznala da to nije njegovo. Sve sam saznala, ali ništa mu nisam rekla. Nakon par dana, ja sam otišla kod njegove mame, gde je ona meni to priznala, a on mi je rekao da njegovi roditelji ne znaju da je to njegovo, da on to treba da isplati, a kao da ne polaže ljudima račune, Meni to nije ništa strašno, pa šta ako plaćamo kriju, koga briga za stan, zaradićemo ako smo pošteni, ali ako nismo, neće imati ništa. Pravio je pare na prevera, a sebe nije obezbedio.On je meni rekao da bi voleo da kupimo kuću na kredit, i to smo i hteli. Ja sam nakon toga htela da odem u stan da vratim stvari, ali nije bilo ništa od toga, jer je on stan vratio gazdi, kada sam se porodila nije mi ni cvet kupio, a nije bio ni srećan kada sam se porodila. Bio je bezvoljan, ne znam zbog čega – rekla je Aneli, piše Srbija Danas.

