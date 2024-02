Janjuš JAVNO PONIZIO Aneli – Kada bude čula ŠTA je pričao pred svima, pašće joj MRAK na oči

U današnjoj epizodi emisije “Magazin In”, popularni učesnik rijalitija “Elita” Marko Janjušević Janjuš odlučio je da javno progovori o svom emotivnom odnosu sa Aneli Ahmić.

– Ja sam se zaljubio više puta u životu, a dva puta sam samo voleo, a samo dva puta sam voleo! Prvi put je to bila žena koju sam oženio. Ja sam u njoj video ono što u drugima nikad nisam. Znao sam da će biti dobra majka i dan danas je dobra majka – rekao je Janjuš pa dodao:

– Drugi put u životu je upravo ova veza sad, sa Aneli. Zaljubio sam se u nju i to je to je tako…tako se osećam! Nadam se da će trajati jer ja sam neko ko na ljubav isključivo gleda kroz krunisanje brakom – rekao je on pa obrazložio da li će se oženiti sa Aneli ako sve bude u redu:

– Ja sam sada u jednoj specifičnoj životnoj situaciji i ne mogu baš o tome da razmišljam, ali što da ne… voleo bih da se to desi – dodao je Janjušević.

On je takođe govorio o svojim šarmerskim potezima i otkrio kako mu polazi za rukom da osvoji svaku devojku koja mu zapadne za oko.

– Imam nešto u sebi što se dopada njima! Umem lepo da pričam, jednostavno umem da smuvam ženu. Povezivan sam sa mnogo žena. Da sada glumim nevinost ili oženjenog muškarca, ne pada mi na pamet. Ali postoje tako neke koje kometarišu ”Ma šta žene vide na njemu, vidi ga, visok 2.11, krivi prsti…” i opet se svaka ”oplete” na sve to što joj se kao ne sviđa – rekao je Janjuš, a na Sanjinu konstataciju da on po povoj priči može svaku devojku da ima, rekao je:

– Ne… Ne mogu svaku da imam… Nema šanse, ja sam realan! Možemo da imamo samo ove koje nas gledaju i podržavaju – rekao je kroz osmeh Janjuš, piše Srbija Danas.

Facebook komentari