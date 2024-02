Milena Kačavenda IZGUBILA KONTROLU: Nakon onoga što je prethodilo, počela da se GUŠI – Potpuno van sebe

Milena Kačavenda je nakon razgovora sa Drvetom mudrosti popričala sa Markom Đedovićem o svemu što je pričala.

– Budaletina, on misli da ima fanove, možda je moj Srđan poslao – rekla je Kačavenda. Zamisli da je Srđan – smejao se Đedović.

– Pa da, ko me poznaje dobro, napolju je sprdnja… On mi kao, kako da ga zovem, pa šta treba da ga zovem bogougodnim pevačem, mentolu jedan čupavi…I onaj Ša, on me ne nervira, on sa time što mi kaže: “Gurnem ti ku**c”, on se blamira, gurni ga tati. Ti ćeš nekome da je**š mamu, samo čekam šesnaesterac. Peva on (Samir) kao ovde, beži bre, riči u kameru tamo. On je za San remo u Bosni sine. On kaže da brine o mojoj reputaciji. Pesma čovek sa srca dva, a kad se spoji sa Ša, biće četiri, da ne znaš koje krvari. Emotivni degenerici… Neko je odmah od pušionice otrčao i rekao, pa kao: “moji kerovi”, misle na Marinkoviće. Šta ja imam s njima? – rekla je Kačavenda, koja je od smeha u potpunosti izgubila dah i kontrolu nad sobom, do te mere da se gušila od smeha.

Detaljnije o ovome pogledajte u narednom video zapisu:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari