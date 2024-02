“Sestra PRIJAVILA POLICIJI Asmina” Centar za scoijalni rad reagovao zbog male Nore – Aneli iznijela ozbiljne optužbe

Noćas su zadrugari odgovarali na škakljiva pitanja gledalaca. Već mjesecima unazad se u medijima piše o odnosu Aneli Ahmić i Asmina Duržića, a sada su rešili da iznesu sav prljav veš iz njihovog braka, piše srbija danas.

Aneli je noćas optužila Asminovu sestru da ga je prijavila policiji. Zbog ove prijave, centar za socijalni rad je posetio njihov dom da bi proverio u kakvim uslovima odrasta njihova ćerka Nora.

– Asmin je prijavljivao ranije svoju sestru, davno nešto. Bili smo u Bosni i kada je bila njihova svađa ona je nas prijavila, na granici nas je isto prijavila. Da li je jutro posle odmah ili dva dana posle, imali smo kameru i videli smo dve žene, znali smo da su iz socijalne službe. Spavale smo ja i Nora, on je gledao kameru. Došle su dve žene, otvorili smo vrata. Prvo su žene provirile kroz vrata, nisu htele ni ući, jer su videli kakav je stan. Ona je navela da je stan neuredan i da je dete maltretirano. Nisu žene htele ni ući, Asmin im je rekao da uđu, Asmin je porobudio Noru, ova žena je uzela Noru i igrala se sa njom, on se pomirio sa sestrom naravno, oni zarate na krv i nož. Njima je to normalno – rekla je Aneli.

– Janjuše šta si to saznao novo o Aneli, pa je sada voliš još više? – glasilo je pitanje.

– Mogu da kažem ako mi ona da da kažem – rekao je Janjuš.

– Meni je suludo da se priča o tome ovde, hoću njemu da postavim pitanja. Nisam 50 posto priče ispričala, ja nisam nikakva sponzoruša. Ljudi ako imaju imalo mozga skontat će, ja mogu samo sa njim o tome da pričam i njemu da postavim pitanja – rekla je Aneli.

– Opralo bi to da je ona sponzoruša – rekao je Janjuš.

– Videli bi po njegovim odgovorima da li ja pričam istinu ili ne – rekla je Aneli.

– Ona je neko ko nije gledala pare, i ona je donosila, čak mu je u par navrata pomogla kada su u pitanju pare – rekao je Janjuš.

Srbija Danas/I.S.

