“Bila sam uz njega dok je bio u ZATVORU” – Aneli otkrila nove pikanterije o Asminu i njegovoj porodici – Nema kome nije dužan

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić već mjesecima unazad iznose prtljav veš iz njihovog braka i “ratuju” putem medija. Aneli je sada u razgovoru sa Markom Janjuševićem Janjušem otkrila nove detalje iz njihovog odnosa, piše srbija danas.

Nije imala reči hvale ni za Asmina ni za njegovu porodicu. Otkrila je da je bila uz njega dok je on bio u zatvoru.

– Neko moje mišljenje je da nisi živela idealno sa tom porodicom – rekao je Janjuš.

– Pa nismo, mislim mi smo uvek imali novca, ali nije tu bilo toliko ljubavi, on kad bi nas pozvao u mek ja skočim kao da ko zna gde idemo. Ja sam mislila da će se sa vremenom promeniti, ali nije išlo. On je hteo da ide u Nemačku da tamo mulja sa ljudima, ali sam isto tako znala da će doći dan da ode u zatvor i to kad je bio ja sam bila tu uz njega. Ne bih ga sigurno ostavila da je u nekoj muci i da ode u zatvor, još više bi ga tada volela. Oni su ljudi koji imaju prenose, ja sam sa njima bila čas najbolja čak najgora. Oni su i za bratovu devojku govorili sve najgore, uvek su joj nalazili zamerke. Oni su bili ljubomorni što je kupila majcu patike, oni su ljubomorni na sve, to su boleštine kakvi su to ljudi – rekla je Aneli.

– I šta si ti mislila da ima nekakve budućnosti u takvom okruženju i da ćeš uspeti sa njima da se izboriš? – pitao je Janjuš.

– Oni ljudi nemaju ništa, žive u iznajmljenom stanu, čak i Asminov stan nisam znala da nije njegov dok se nisam porodila. On je mene lagao da je njegov. Znaš koliko puta je on mene zavrnuo za pare, čak me je slagao i za stan, meni ostale stvari, a to uopšte nije bio njegov nego od nekog čoveka, meni su sve stvari ostale tamo. Ja sam se nadala sve vreme da će se promeniti. Mi smo imali skladan život ne mogu da lažem, uvek sam imala ja dok on nije imao tih par dana. Ja sam uvek znala da će se dignuti i da će sve biti po starom. Ni Mustafa nije drugačiji on živi u iznajmljenom stanu, nije to ništa loše ali neka onda ne pričaju da nemam ni struju ni vodu, jer je bilo momenata da sam ja njih izdržavala. On tako zavlači ljude, nema kome nije dužan i bogu i narodu, čovek je prevara, ništa nije pošteno zaradio – rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

