Aneli NAPUSTILA “Elitu”: Otišla iz zemlje, PRODUKCIJA dala zvanično objašnjenje “To je vrlo povjerljivo”

Kontroverzna starleta Aneli Ahmić proslavila se učešćem u rijalitiju “Elita 7”. Poznata po čudnoj vezi sa bivšim košarkašem Marko Janjuševićem, nedavno je napustila velelepno imanje u Šimanovcima u pratnji ljudi iz produkcije!

Tokom posljednje emisije “Pitanja novinara” jedan od čelnih ljudi produkcije, Darko Tanasijević, otkrio je sve o napuštanju Aneli iz ,”Elite”, gdje je provela vrijeme, kao i sa kim je imala kontakt.

– Što se tiče Aneli i njenog izlaska jednodnevnog iz “Elite”, to su proverljive stvari i kod institucija u Sarajevu i kod notara, gde je Aneli bila u prisustvu produkcije koja ju je pratila, nije imala kontakt ni sa kim osim sa advokatom i notarom, to je vrlo poverljivo – rekao je Darko uživo u programu.

Te večeri, u jednom trenutku Aneli je pozvala Asmina da dođe u “Elitu” i da idu na poligraf, a onda joj je Darko Tanasijević otkrio da je Asmin dobio poziv za emsiiju, koji je odbio.

– Da li je spreman da dođe ovde i da idemo na poligraf? Ja sam spremna za sve što izgovaram da snosim posledice – govorila je Aneli.

– Mi smo ga pozvali da dođe, a on to nije hteo i odbio je. On je pozvan u emisiju “Pitanja novinara” da dođe – otkrio je Darko.

– Ne bi mogao da iznese tolike laži i bude miran, jedino da dođe na nekim najjačim lekovima i da bude miran, pa da nema mimiku na licu. Ja njega poznajem, živela sam sa njim godinama – nastavila je da objašnjava Aneli, piše Srbija Danas.

