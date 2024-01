Zbog ovoga IDE TUŽBA: Kada je saznao UPLAŠIO SE, ali posljedice se moraju snositi – Oglasio se PRVI PUT

Milena Kačavenda i Marko Janjušević Janjuš u današnjoj radio emisiji “Amnezija” ugostili su Darijana Radomirovića, koji je progovorio izlasku na sud zbog utvrđivanja očinstva.

– Tužen sam za utvrđivanje DNK-a, tj. očinstva. Njena tužba me je iznenadila, jer smo bili u odličnim odnosima. Čuli smo se do mog ulaska u rijalitiju i očekivao sam da ako ima nešto nerazjašnjeno, da će me pozvati kada izađemo. Ja sam tamo došao, ona je bila slatka kao i uvek. Ja sam joj rekao: “Zdravo Ana” – rekao je Darijan. Da li misliš da te je ona tužila za to utvrđivanje DNK-a zbog toga što je ljubomorna na tvog fejk turskog konzola, tvoju bivšu devojku Snežu Kušadasi, koja Kušadasi nije videla – pitala je Kačavenda.

– Videle su se one. Ona je izjavila da ona uopšte ne gleda ovaj rijaliti i da to nema nikakve veze. Tražio sam joj pet minuta da mogu da joj se obratim, rekla je da nema tih pet minuta…Ja sam rekao da ću da popravim ono što može da se popravi i da ću doći da im pomognem – rekao je Darijan.

– Ja sam rekao da ću ja, ali da sačekam da se podeli. Tih 27.000, hajde da rešimo stvar. Da voli dete i da se žrtvuje, ne treba ni sekund da mu prođe misao da ne treba da urade – dodao je on.

– Koliko tačno puta vi imaste se*s – pitala je Kačavenda.

– Ne bih pričao o tome zbog pristojnosti. Nas dvoje smo od četiri dana proveli na moru, tri. Baš pesma “Marina” je išla u mojim kolima. Mi smo kliknuli na prvi pogled, poveo sam ih kod mene u diskoteku da se ku**im. Sreli smo se na ulici i seli u kola. Devojke su ispale mangupi, jer su bile one koje su plaćale sve…Voleo bih da je moje – rekao je Darijan.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari