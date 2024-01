ŠOK, Bojana Pavlović PROGANJALA Teodoru Džehverović: Detalji o TUŽBI iznijeti uživo u programu

U sinoćnoj emisiji “Pretres nedelje” voditelj Milan Milošević otkrio je takmičarima da je porodica Anđele Šparavalo iznela brojne optužbe na račun njene devojke Bojane Pavlović, a jedna od njih je bila da je proganjala pevačicu Teodoru Džehverović i da je to razlog što trenutno ratuje sa Anđelom Rankovićem, Teodorinim bivšim.

U Beloj kući svi su ostali u šoku, a Bojana je najavila da će tužiti Anđelinu porodicu zbog svega što su izneli o njoj.

– Tvoja majka je našla dokaze da se Bojana lečila od alkohola, imaju dokaze, kažu, da si tukla svaku devojku bivšu, da nju čekaju batine – otkrio je Milan.

– Za sve to ide tužba, na sudu se vidimo – poručila je šokirana Bojana.

– Rekao je da si upala kod Teodore Džehverović u garderobu u bekstejdžu jer ti nije odgovarala na poruke, da si je proganjala. Na portalima postoje vesti da si proganjala Teodoru i povezali su da zbog toga mrziš Anđela i da ste zato na ratnoj nozi. Jer si ljubomorna- nastavio je Milošević.

– To nema veze s tim. Ja nikada nisam ni bila na nastupu Teodore Džehverović, nikada je nisam videla uživo…Mene boli k*rac čiji su ovo roditelji. Nikada nisam imala bilo koje posledice. Ja sam u studentskim danima pila, tu sam presekla i to je to. Nikada nisam bila nasilna prema devojkama. Kada vidim sve ovo, vidim koliko lažu – govorila je Bojana.

– Malopre je rekla: “Jedino ako su te dokaze nabavili nelegalnim putem” – umešao se Anđelo.

– Ja se sećam te situacije, ja sam stala na stranu mojih prijatelja, branila sam društvo, ali nisam nikada pretukla nekoga – dodala je Bojana.

Teodora ovo do sada nije ni potvrdila, ni demantovala, piše Srbija Danas.

