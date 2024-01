DEMOLIRAO IMANJE: Ša POBJEGAO i psovao na sav glas – Sav crven u licu, izobličen i iskolačen

Reper Nenad Aleksić Ša je tokom prethodne noći na imanju u Šimanovcima doživeo pomračenje uma, te se nakon burne svađe sa devojkom Mionom Jovanović krenuo da urla u pabu “Prijatelji” i ispušta jezive urlike dok se bacakao, a ona i Lepi Mića su sve vreme pokušali da ga smire.

Naime, kako se može videti na snimku koji je odmah osvanuo na društvenim mrežama, Aleksiću je “pala roletna” zbog Jovanovićeve i njenog navodnog hladnog ponašanja u njihovom odnosu, te je nakon izliva histerije ponovo nagovestio da želi da napusti “Elitu”.- M*rš, bre! M*rš od mene! Mićo, pusti me, bre! Pusti me da idem, ne mogu više, ovo je već pi*anje po meni… Pusti me, kad te preklinjem – vikao je reper sav crven u licu.

– Svi mi živi govore da me dr*aš, praviš me debilom i pi*kom, ti mene sečeš na svaku moju reč, nećeš da me pustiš na miru. Nisam se drao, normalno pričam sa ljudima, uopšte ti se nisam drao na uvo – rekao je Ša pre nego što je “ušao u crveno” i pobegao od Mione.

– Ti si blam, mnogo si nekulturan, ja tebe ne bodem uopšte, nego ti nisi normalan, treba da ideš da se lečiš bolesniku jedan. Jel možeš da se smiriš bar malo. Samo urličeš, lupaš vratima, lomiš tu sve. Pola stvari lažeš da ljudi pomisle da sam ludača – odbrusila mu je Miona.

– Miona, ja ti lepo kažem izađi napolje, prestani da me menjaš, da me ponižavaš da praviš pi*ku od mene, nemoj to da radiš. Je*e me, razbija me, ne mogu više da budem ovde, izludeću, samo je normalna kad legnemo da spavamo, čim ustanemo počne da me drka. Uništiće me, samo mi govori da sam pi*ka, upropastila mi je mozak svaki dan. Ubila me je ova žena uništavaš me svaki dan, ona nije svesna da ću da izađem. Gotovo obrukao sam se, neću haos nikakav. Ne znam šta je poenta ovog njenog konstantnog iživljavanja – istakao je reper.

