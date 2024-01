Kuka i VRIŠTI na sav glas: Aneli se sklupčala u ĆOŠKU, pa ZAJECALA: “Ne mogu da izdržim, napravila sam PAKAO mojima”

Noćas je došlo do sukoba između Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić pred svima. Janjuš je zadrugarima otkrio da se Aneli tokom novogodišnjih poseta raspitivala kod sestre za izvjesnog Alena. Aneli je noćas priznala da je Alen imućan biznismen prema kome je ona gajila simpatije, iako je zauzet.

Aneli je nakon rasprave završila u suzama. Sklupčala se u ćošku i zajecala na sav glas. Niko od zadrugara nije mogao da je smri.

– Nije toliko strašno, ne paniči toliko. Moraš da shvatiš da nije strašno. Problem je samo u tvojim odgovorima – tješio je Ša.

– Ne zanima me, ne želim da dajem odgovore, pričam nepovezane stvari, ne mogu da pokažem šta osećam. Ne mogu, jednostavno ne mogu, dešava mi se nešto, ne znam. I kada bih htela da kažem, ne znam da kažem. Ovaj monstrum mali me još psihički maltretira. Ne mogu u ćošku ovom više da ležim, ne mogu da izdržim. Želim negde da se zatvorim sama. Ne mogu da izdržim. Ja čim počnem da pričam, on me napadne i pi**ara – kukala je Aneli.

– Lažeš, ja ti fino kažem, nego ti glumiš budalu. Da si mene slušala, ne bi rekla da ti se sviđa Anđelo. Tebi treba da se priča ovako da tako plačeš – rekao je Mića.

– Kući sam pakao napravila od kako sam ušla ovde. Ja sam videla ženi u očima da je htela svašta da mi kaže – urlala je Aneli, piše srbija danas.

