TAKMIČARKI ELITE PREMINUO OTAC: Predosjetio svoju SMRT. “Tu noć sam ga sanjala”…

Povratak Marka Janjuševića Janjuša u “Elitu” uticao je na sve učesnike, koji su se šokirali kad im je saopštio da je rijaliti napustio jer mu se najmlađio brat Mihailo ubio. Milena Kačavenda i Marko Đedović su se u jednom trenutku povukli u pušionicu, gde je ona svom cimeru otkrila kako je njen otac predosetio svoju smrt.

– Ne znam da li je gore kada ljudi vide to ili ne vide, kunem ti se životom – rekao je Đedović.

– Znaš, pre toliko godina, on je navro da da deci po 10.000 dinara. Mene je zagrlio, ne mogu da ti objasnim i ceo dan me to d*ka. Nisam spavala tu noć, šetala sam po dvorištu. Gledala u jabuku, jabuka drvo, kad ono zvizne jabuka – započela je Kačavenda, pa nastavila:

– Tu noć ga sanjam. Srđan (bivši muž) trči kroz kuću, juri mog ćaleta sa flašom. Ja mu pričam: “Kakvo vino mu daješ, to je krv od mog tate”. Takav san, bolestan. Sutradan je umro. Kada sam mu dala 40 dana, došli smo sa groblja, ja nisam mogla da ustanem iz kreveta – ispričala je Milena.

– Ja sam šest meseci lečila pritisak, ja sam jedinica, bila sam vezana za njega. Taj lekar što me je lečio, kaže da čovek tek posle tih 40 dana postane svestan – rekla je takmičarka “Elite”, prenosi republika.

