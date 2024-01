SUZAMA PREPLAVIO ŠIMANOVCE! Janjuš progovorio o odnosu sa POKOJNIM BRATOM, podršci na koju je naišao, pa priznao: Volim ga najviše na svijetu! VIDEO

Marko Janjušević Janjuš seo je u studio, te je započeo razgovor sa predstavnicima sedme sile o samoubistvu svog brata Mihaila.

Ti si primer da čovek mora da nastavi – pitala je Ana.

Težak period za mene i za moju porodicu, ali čovek mora da nastavi da živi. Ne znam šta da kažem, pokušaću da se izborim sa svim ovim, nije lako! To su neke teške stvari, teške teme i teška bol. Tu sam, vratio sam se, da se borim za sebe. Da sediš kući i da udaraš glavom o zid, nemaš nikakve koristi. Ništa ne može da povrati nešto što nema – grcao je Janjuš.

Koliko ti je prijalo period koji si bio sa porodicom – pitala je novinarka.

Ljudi su mi rekli: “Kada god budeš mogao, vrati se”, niko mi nije rekao da moram danas, sutra ili prekosutra…Ovo je moj posao, ja od ovoga živim. Na pola sam i moja porodica i ja živimo od ovoga. Zahvalio bih se svim ljudima. Kad mi napiše nešto, ja mu odgovorim, onda okače i kažu: “Evo psuje, a žali”. Neću da ih vređam, ne zaslužuju pažnju. Svi su mi bili podrška, velika baš velika – rekao je Janjuš.

Uglavnom smo navikli od tebe da nas dovedeš od suza zbog veselih stvari, zato je većinu nas to toliko i potreslo – rekla je Ana.

Ja ću se truditi, evo naredni period dok se adaptiram, ali mojoj majci će biti bolje kada bude videla da se smejem, iako ja moju svoju bol. Ja bih najradije pevao sada, jer mi je muka, niti spavam, ne drži me mesto. Ljudi ne osećaju šta ti osećaš. Ja sednem, pustim jednu pesmu i zaboli me. Sediš sam, razmišljaš i gledaš slike. Najveća žal mi je za tim godinama, šta je on video za 27 godina?! Malo vremena provodim i sa ćerkom zbog ovoga, nisam proveo ni s bratom vreme…Bolela me je glava taj dan, popio sam tu tabletu, čekao sam da počne emisija i došlo je obezbeđenje – rekao je Janjuš, te je otkrio u kakvim odnosima je bio s bratom:

Pisalo se da smo bili u svađi, nikada mu nisam uputio nijednu ružnu reč. Prve patike sam mu ja kupio. Javna si ličnost i ti to moraš da trpiš. Biješ sve probleme, tebi dolaze takvi problemi. Ja prvi put pričam o ovoj temi. Znaš kad ti je on bio ono, sve. Bio mi je sve, a kada su mi javili sve mi je prošlo od kako se rodio do poslednjeg puta kada sam ga video – dodao je on, prenosi pink.

Kakav je on bio – pitao je Darko.

On je bio najnemirnije dete kada se rodio – rekao je Janjuš i zajecao.

Ljudi nemaju svest o problemu, jako je ružno što, nije to vređanje, ali je stvarno tako. Baš su poremećeni umovi. Ti ćeš meni da pričaš da li treba da budem u situaciji kojoj sam ja. Ja da sam razmišljao u životu da će me neko osuditi, ne bih radio ono što sam radio. Ali, bar budi čovek – dodao je Janjuš.

Nekako smo kroz sve ove sezone naučili od tebe koliko si emotivan i vezan za porodicu, ali nismo znali kakve odnose imaš sa porodicom. Ti si taj koji nije hteo da priča o tome – rekla je Ana.

Ako imaš mozga nećeš pričati o svojoj porodici u rijalitiju… – rekao je on.

