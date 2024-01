Matora Aniti i Anđelu IZA LEĐA uradila nezamislivo: Bilo je JAČE OD NJE da preduzme ovaj korak – Sve se saznalo

Dok su se ukućani zabavljali tokom žurke u kazinu, Jovana Tomić Matora je poželjela da porazgovara sa Majom Marinković, te joj je otvorila dušu i priznala da je ponovo plakala zbog Anite Stanojlović, koja je sada u vezi sa Anđelom Rankovićem, iako je zvanično i dalje u braku sa Matorom.

Vjerujemo da joj je bilo teško da o ovome ponovo govori, ali je ipak smogla snage da sebi ali i širokom auditorijumu to prizna.

– Sanju sam gazila, vrijeđala, svašta sam joj rekla, ovoj nisam ni dva odsto. Lagala me je, prevarila me je i poslije 15 minuta napala Anđela. I sada kao ja nemam prava da kažem, a druže, poverovala sam što si šest meseci trčala sa mnom. Ja danas na debati ćutim kao ku**a, okrenula se od njih. Anđelo, Anita, Miljana i ja u grupi. I slušaj, Anđelo kaže: “Ne treba da oprostite, jer ako lažno oprostite, uvek ćete se vraćati na to” i pita ga neko: “Je l’ pričaš o Matoroj?” i on kao kaže: “Da”. Ustaje Anita i kaže: “Jednom ko vas zaje*e, zaje**će vas opet”, pazi ti koliko oni pričaju o sebi…Ja sam plakala sinoć do osam od besa. Kaže meni Milena: “Evo Anita kaže da si ti neiskrena”, ja kažem: “Anita rekla?! U pravu je”. Slušaj me, kažeš ovako: “Boli me ku**c za Matoru, ja sam u vezi sa Anđelom, idem dalje, zaljubljena sam”. Ja u šoku – rekla je Matora.

– Ja sam tebi rekla i onaj dan kada smo sedeli ti, Đedović i ja. Bez tvoje reakcije nema ništa – rekla je Maja.

– Mene boli ku**c ko je i šta, pu*i ku**c bre! – rekla je Matora, piše Srbija Danas.

