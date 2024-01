NA GROBU BRATA – Janjuš se obratio potresnim riječima pokojnom Mihajlu, bol koja NIKADA neće utihnuti

Bivši košarkaš i zadrugar Marko Janjušević Janjuš ostao je iznenada bez rođenog brata Mihajla Janjuševića, koji je pronađen mrtav u svom stanu 25. decembra. Janjuš je odmah iste večeri izveden iz rijalitija “Elita”, kako bi mu bivša supruga Ena Senić u pratnji članova produkcije saopštila tragične vijesti, piše srbija danas.

On je jako teško prihvatio da njegovog voljenog brata više nema, a u rijaliti se još uvek nije vratio, niti je poznato da li će se vraćati. Dane na slobodi provodi u krugu porodice i najbližih prijatelja, a gotovo svakodnevno se oglašava na svom Instagramu gde objavljuje poruke upućene preminulom Mihajlu.

On otputovao u Prijepolje gdje je pojsetio grob svog brata Mihajla.

– Kada si se rodio bio si naš najljepši cvijet, a kada si otišao bio si još ljepši – glasilo je u objavi n Instagramu.

Podsjetimo, Janjuš je otvoreno pričao o tome da ništa nije ukazivalo na tragediju.

– Nije istina da nismo razgovarali. Jedino zbog čega smo se udaljili jeste moj dug period u inostranstvu, a potom u rijalitiju, nismo se često vidali i zapravo to je jedino. On je već bio odrastao i sam je birao kako živi i ako možda nisam bio zadovoljan i srećan zbog toga, nikada mu jednu uvredu nisam rekao i nikada ga nisam sputavao šta će raditi u svom životu. I da sam možda pokušao da mu stanem na put nekim lošim postupcima, siguran sam da ne bih uspeo. Jedno je sigur – dok nisam dobio Krunu, najviše sam ga voleo na svetu – rekao je Janjuš, te priznao kako se osećao kad mu je bivša supruga Ena saopštila da je ostao bez brata, piše Srbija Danas.

– Bivša supruga i moja tetka su mi saopštili iako sam osećao dok sam izlazio da nešto nije u redu. To je najgori dan mog života, čak možda i gori od dana kad sam mu kupovao kovčeg. Užas, svaki deo našeg detinjstva mi je prolazio kroz glavui misli, svaka slika, sve…

– Ne, ništa nije ukazivalo na ovu tragediju. Voleo je majku najviše, ona je bila njegov život, dan nije prošao da se nisu čuli. Nikada ništa nije ukazivalo… to me i boli, i mene i moju porodicu. Niko nije znao da bilo koji problem ima, niko, a jadan je sigurno možda i imao, a ćutao, da mi je samo rekao, pa šta god da je, rešio bih, sve se da rešiti, osim, nažalost, stvari koje je uradio – rekao je Janjuš kroz suze, te otkrio šta je Mihajlo uradio neposredno pred smrt.

– Ništa nismo pronašli, osim da je postavio majčinu sliku telefonu sa srcem ispod oka. Samo njen kontakt je imao u telefonu, zadnje što je poslao našoj mami bila su tri srca. Od tog trenutka mu se izgubio svaki kontakt i niko nije mogao da ga dobije do dana kad se ušlo u njegov stan i zatekli šta smo zatekli. Bilo je mnogo ljudi, i dalje dolaze, zaslužio je da bude, moja porodica je zaslužila, mrava zgazili nisu, duša me boli za majkom i ocem i bratom. Ja imam Krunu, pa lakše podnosim sve i ako me guši u grudima, ali se borim… Mnogo mi je teško, mnogo…

