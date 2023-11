U suzama nakon što joj je rečeno za malog Željka: MILJANA KULIĆ SE GUŠI OD PLAČA ZBOG SINA

Miljana Kulić, najveća rijaliti zvezda, rasplakala se u emisiji. Njoj su suze krenule zbog trauma koje vuče iz svog odnosa sa Ivanom Marinkovićem sa kojim je začela svog sina Željka u rijalitiju “Parovi”. Ona je otkrila da joj je Marinković svojim ponašanjem urušio samopouzdanje. Posebno joj je teško kada joj Marinković kaže da je malog Željka napravio na WC šolji.

Ovo potresno priznanje došlo je u emisiji “Pitanje gledalaca” i to na podsticaj Žane Đorđević Omnije koja ovih dana svim snagama podržava Miksi i pokušava da je ohrabri.

Naime Žana je dobila pitanje gledaoca koje je više zvučalo kao konstatacija: Žana, svaka ti čast, jer nisi iskompleksirana. Miljana je toliko lijepa, da niko u kući ne može ni da joj se približi.

– Zaista mislim da je Miljana Kvalitetna osoba. Treba joj više samopouzdanja. Treba da bude samosvesnija, da očvrsne i da shvati koliko je vrijedna. Ne treba joj muškarac da bi dominirala – kazala je Žana.

– Ti smatraš da je Miljana Uragan, a Teodora i Poršelna povetarac – kazaao je voditelj.

– Ona je dosta pametnija od njih, ovo je moje mišljenje. Ljepota je u oku posmatrača – kazala je Žana.

Javnost ne zna kakve sam momke imala prije mog prvog pojavljivanja u javnosti. Ivan Marinković je srušio moje samopouzdanje. Njega sam najviše volela. Omalovažavao me je. Na sve načine je gledao da me degradira i ponizi, pričao je da je Željko začet na WC šolji, mene to boli. Njega sam voljela više nego Zolu, on me je uništio – kazala ne Miljana, piše novi.

