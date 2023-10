Tako je Kim Kardashian povećala grudi, popravila nos, stavlja botoks i filere… Jedino nikad javno nije priznala da je povećala stražnjicu.

Tokom snimanja reality emisije Keeping Up With the Kardashians išla je i na rendgen i tako ‘dokazala’ da je stražnjica prava. Ni danas,21. oktobra, kada slavi 43. rođendan, ne priznaje da je stražnjicu ‘dorađivala’.

Ni tada joj mnogi nisu povjerovali. Dovoljan je samo jedan pogled na fotografije stare 15-ak godina kako biste vidjeli promjenu kod Kim. Kako je rasla popularnost Kardashianki, a onda i Jennerica, tako se stražnjica Kim Kardashian povećavala.

Ona je demantirala da je povećala, ali u to uopće nema sumnje, ističu brojni estetski stručnjaci. Osim stražnjice, Kim se drastično promijenila i u licu.

Mnogi tvrde da porodica ne bi ni bila poznata da u medije nisu pustili porno uradak koji ih je proslavio. Video je izašao baš u periodu kada je porodica počela sa snimanjem reality showa.

Od te 2007. pa sve do danas, sve su sestre, i jedan brat, finansijski odlično potkovani. Najmlađa sestra Kylie Jenner čak je proglašena i najmlađom milijarderkom na svijetu, a Kardashiani ne prestaju iznenađivati ludim načinom života.

Kim Kardashian slavi 43. rođendan

Foto: Facebook / Kim Kardashian

Čim bi joj nešto zasmetalo, uputila bi se kod estetskog Hirurga da se riješi nesigurnosti.

Tako je Kim Kardashian povećala grudi, popravila nos, stavlja botoks i filere… Jedino nikad javno nije priznala da je povećala stražnjicu.

Tokom snimanja reality emisije Keeping Up With the Kardashians išla je i na rendgen i tako ‘dokazala’ da je stražnjica prava. Ni danas,21. oktobra, kada slavi 43. rođendan, ne priznaje da je stražnjicu ‘dorađivala’.

Ni tada joj mnogi nisu povjerovali. Dovoljan je samo jedan pogled na fotografije stare 15-ak godina kako biste vidjeli promjenu kod Kim. Kako je rasla popularnost Kardashianki, a onda i Jennerica, tako se stražnjica Kim Kardashian povećavala.

Ona je demantirala da je povećala, ali u to uopće nema sumnje, ističu brojni estetski stručnjaci. Osim stražnjice, Kim se drastično promijenila i u licu.

Kim Kardashian na udaru kritika nakon izlaska nove sezone serije “American Horror Story” 25.09.23. 17:59

Kim Kardashian na udaru kritika nakon izlaska nove sezone serije “American Horror Story”

Mnogi tvrde da porodica ne bi ni bila poznata da u medije nisu pustili porno uradak koji ih je proslavio. Video je izašao baš u periodu kada je porodica počela sa snimanjem reality showa.

Od te 2007. pa sve do danas, sve su sestre, i jedan brat, finansijski odlično potkovani. Najmlađa sestra Kylie Jenner čak je proglašena i najmlađom milijarderkom na svijetu, a Kardashiani ne prestaju iznenađivati ludim načinom života.

U emisiji bi otvoreno pričali o svemu, a onda bi gledatelji sa zakašnjenjem od otprilike pola godine, saznali šta im se sve događalo. Društvene mreže još su ih više vinule u nebesa pa su dobivale brojne suradnje i plaćali im za svaki sponzorirani sadržaj. Prije nego su dobile svoj reality, Kim je bila poznata kao prijateljica i asistentica Paris Hilton.

Iako može kupiti koji god komad odjeće poželi, ma i auto, Kim na ljubavnom planu nije išlo najbolje. Od 2000. do 2004. bila je supruga diskografa Damona Thomasa, da bi se 2011. udala za Krisa Humphriesa.

Brak s njim trajao je 72 dana, iako Kim to uporno osporava jer su se službeno razveli tek 2013. godine. Već 2014. udala se za repera Kanyea Westa, koji je u međuvremenu promijenio ime pa se zove Ye. S njim je u braku dobila četvero djece. Dvoje je rodila Kim, a dvoje su dobili preko surogat majke. Razveli su se početkom prošle godine, iako već neko vrijeme nisu živjeli skupa, piše Story.hr.

Facebook komentari