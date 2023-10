ASMIN ULAZI U ELITU “DIREKT NA POLIGRAF”! Durdžić se oglasio nakon javnog suočavanja Stanije i Aneli

Verenik starlete Stanije Dobrojević, Asmin Durdžić, odlučio je da spere ljagu sa svog imena jednom za svagda i upravo zbog toga pala je i odluka da uđe u rijaliti “Elita” i suoči se lično sa Aneli Ahmić.

Stanija je juče ušla u rijaliti kako bi porazgovarala sa Ahmićevom i prekinula rat izazvan njenim optužbama da joj je starleta preotela muža. Stanija je provalila da Aneli laže u programu uživo. Neka Anelina podrška objavi sve te poruke o kojima priča sa sve tim datumima koje spominju. Na svakoj poruci piše datum i vreme. Ako se sve to reši, ulazim u “Elitu” na tri sata u rijaliti i idem direktno na poligraf. Aneli i ja sedamo pred čitavom javnošću. Samo pod uslovom, da odemo na poligraf, tako ću ući u rijaliti – kazao je Asmin za “Blic”.

– I ja i moja devojčica smo prošle pakao zbog vas, a nisam htela tu da budem. I sad je moja ćerka ostala bez oca, jer sam pobegla da vas ne gledam. Ako već nisi znala za nas zašto si kačila pesme. Jako sam teške trenutke prošla, bila sam prikovana za krevet, ćerka mi je brisala suze, bila sam 24 sata na tvom profilu na Instagramu. Zašto ti njega nisi pitala ko sam ja? Kako te nije zanimalo ko je majka njegovog deteta. Ti si moralisala ovih godina. Kako ti nisi provalila da on laže. Svaki dan kad ste bili u Majamiju sa tobom mi je pisao da želi da me vrati. Nemoj ništa da mu veruješ jer on ima programe u kojima falsifikuje sve i svašta, uplatnice i poruke. Javljao mi se uvek sa šest sati razlike, ujutru. Tražio mi je da se vidimo čim dođe u Dubrovnik iz Majamija – pričala je Aneli sinoć Dobrojevićevoj.

Stanija Dobrojević, Aneli Ahmić, Asmin DurdžićFOTO: Youtube printscreen/Zadruga Official

– Znači pisao ti je dok sam radila jogu i dok sam spavala. Kopka me da li je tačno sve to da je tražio da se vidite kad se vrati iz Majamija. Neka ovi tvoji što imaju tvoj telefon objave sad te prepiske, reci im – zamolila je Stanija Aneli u programu uživo.

Pogledajte ceo snimak u kom su Stanija i Aneli povezivale vremenske odrednice i kretanja Asmina za koje su znale:

