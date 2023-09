MILENA KAČAVENDA SE SLOMILA: Sin mi je bio životno ugrožen, podbacila sam kao majka! MUK U “ELITI”

– Smatram da imam jednu veliku životnu grešku vezanu za moje majčinstvo – rekla je Milena Kačavenda pokušavajući da zadrži suze.

– Trebala sam da odem službeno u Holandiju, držala sam edukaciju. Trebalo je da zaradim tačno 30.000 evra, edukacija je trajala sedam dana. Jedan od mojih sinova ozbiljno se bavio fudbalom. Imao je redovne treninge sa timom, kao i individualne golmanske. Treći dan treninga pozvao me je i rekao da trpi strašne bolove u stomaku. Imao je samo 15 godina, rekao mi je da ne može da sjedi. Trebao mi je čitav dan da izvučem iz njega da ga bole testisi. Kum našeg kuma je poznati urolog koji radi u zemunskoj bolnici i ja sam ga pozvala – rekla je Kačavenda.

– Po zakonu ne smiješ maloljetno dijete voditi u bolnicu za odrasle već u Tiršovu ili Institut za majku i dijete, zavisi ko je dežuran. Vjerovala sam mu- tom kumu našeg kuma. Eto još jedna moja greška vezana za povjerenje u kumove i bliske prijatelje. Rekao mi je da sina dovede moja majka i da će ga on pregledati i konstatovati šta je. Majka ga je dovela, i došli su do zaključka da je u pitanju upala testisa. Bila sam non-stop na telefonskoj vezi sa sinom, majkom, kumom. Pitala sam tog kuma jel treba da sjednem na avion i prekinem svoju poslovnu aktivnost, ali mi je rekao da nema svrhe. Vjerovatno se od silnih treninga prehladio, tušira se pet puta dnevno, sjedi na hladnom. Moja majka ga je svaki dan vozila u bolnicu zbog rizika od alergijskog šoka. Kada sam se poslije edukacije vratila u Beograd vidjela sam da on uopšte nije dobro i natjerala sam ga da mi pokaže mjesto gdje ga boli. Kada sam vidjela svojim očima, umalo nisam infarkt dobila. Tad sam shvatila da je ovo ozbiljna katastrofa – kroz plač je pričala Milena.

– Alarmirala sam pola Beograda u pola sata. Najbolji urolog u Srbiji došao je na privatnu kliniku da ga pregleda. Ušli su u ordinaciju i poslije minut je ljekar istrčao da zove ambulantna kola, i da mi sin ima sepsu. Taj kum nije uradio primarnu stvar kada je u pitanju pregled testisa da bi se isključila mogućnost karcinoma ili torzije testisa, a to je da se uradi ultrazvuk i protok limfe. Dajući mu antibiotike on je samo zamaskirao problem. On je samo vizuelno zaključio da je u pitanju upala. Tog dana je bila dežurna Tiršova, i bivši načelnik sredio je da dođe jedna žena da ga operiše. Rekli su mi da će operacija trajati kratko, a trajala je satima. Ostao je bez jednog testisa. Doktorka je sve vrijeme snimala i slikala telefonom, da bolnica ne bi snosila odgovornost za slučaj da izgubi život – nastavlja ona.

– Torzija može da se desi u bilo kom momentu, čak i u snu. Kad se primijeti na vrijeme, nije nikakva strašna stvar, ali kum nije uradio je*eni ultrazvuk. Moj sin je preživio, a ja sam preko prijateljice iz Norveške nabavila vještačke testise da se mom sinu odradi plastična operacija, kako sin u budućnosti nema komplekse. Moj sin je tu operaciju odbio, rekao je da nije iskompleksiran i da će ga djevojka koja ga voli voljeti takvog. On do dan danas nije odradio spermatogram, nije želio da se utvrdi da li je sposoban da ima djecu – objasnila je.

– Još jednom sam vjerovala nekom ko mi je blizak, kome vjerujem čitav život. Kada sam na putu za ambulantu pozvala kuma mog kuma i obavijestila ga šta se dešava rekao je da sad sjedne u kola i dođe, ali nikada se više nije javio. Da ga nisam natjerala da mi pokaže, ko zna šta bi se desilo. Eto, ovo je moja najveća greška u životu – završila je Milena.

Kompletnu ispovijest možete posledati na snimku ispod:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari