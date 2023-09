U ZADRUGU PRISTIŽE URAGAN: Aneli nije ni svjesna da je čeka javni obračun sa osobom iz njene prošlosti

Edina Šerofović, bivša najbolja drugarica Aneli Ahmić progovorila je o svom odnosu sa zadrugarkom. Kako kaže sada trpi torturu od strane njene porodice.

– Otkako sam iznela dokaze o Aneli da se bavila prostitucijom, da je ušla u “Elitu” kako bi podigla tarifu, da je loša majka i da je razbila glavu partneru Asminu Durdžiću, njena sestra Sita mi preti! Piše mi da ću na svojoj koži da osetim ko je ona i da će moj eksplicitni snimak da pusti u javnost i tako me uništi – priznala je Edina koja je zbog nastale situacije morala da angažuje advokata radi svoje bezbednosti.Psuje me, naziva me prostitutkom koja prodaje svoje telo na Onli fensu, a ja i nemam profil tamo. Angažovala sam tim advokata koji će me braniti od ovakvih ljudi i njihovih uvreda i laži – kaže Edina, koja se i sama sprema da uđe u rijaliti i javno se obračuna s nekadašnjom najboljom drugaricom Aneli.Psuje me, naziva me prostitutkom koja prodaje svoje telo na Onli fensu, a ja i nemam profil tamo. Angažovala sam tim advokata koji će me braniti od ovakvih ljudi i njihovih uvreda i laži – kaže Edina, koja se i sama sprema da uđe u rijaliti i javno se obračuna s nekadašnjom najboljom drugaricom Aneli.Podsetimo da je pored ispovesti koje je dala Anelina bivša najbolja drugarica, problem sa Ahmićevom imala i sestra njenog bivšeg muža. Zadrugarka ju je fizički napala.

