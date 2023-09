DISKVALIFIKACIJA U ZADRUZI – krive Mensura da je podsticao haos: “Ne smeju da mi diraju porodicu”

Mensur Ajdarpašić je jedna od najvećih zvezda sedme sezone Zadruge. On je za sada i jedan od glavnih favorita za pobjedu jer svi dobro znaju da Baranin ima veliku armiju fanova koja ga podržava. Naravno, ima još dugo da se igra i pobednik se ne može još uvek zasigurno predvijediti.

Mensur je takođe omiljeni zadrugar među djevojkama i veliki broj njih je poželelo da budu u njegovoj zaštiti. Ipak, popularni Mensi ostaje vjeran stavu s početka, a to je da želi ovu sezonu da odigra kao solo igrač.

Ova popularnost mu je donijela i negativnu stranu jer je postao i predmet mnogobrojnih ogovaranja iza leđa. Zadrugari dobro osjećaju ko im je najveća konkurencija. Jedan klip ogovaranja pušten je direktno Mensuru u emisiji “Gledanje snimaka”. Na njemu se vidi Milica Veličković koja tvrdi da je Mensur htio da ona bude diskvalifikovana.

– Mensur je jedna džukela. Vidjela sam kako Miljana i Terza bleje zajedno i meni Mensur daje zna rukom da napadnem. Kao ajde, kreni. Znači gasira. A on dve sezone ovdje plakao i razbijao glavu. Kazaću sve na sastanku. Svi pokušavaju da me zaustave jedino me on gasira. Mogla sam da budem diskvalifikovana – smatra Milica.

Mensur je bio iznenađen te je nakon što je pogledao snimka, prokomentarisao:

– Šta mi konkretno zamjeraju? Da li sam ih nekad uvrijedio nečim? Da li sam nešto nažao uradio Teodori i Milici? Ne bih nikad volio da me opsuju i da mi diraju porodicu. Ja ne znam, Milice sa kojim si ti svim muškarcima bila zajedno – rekao je Mensur.

Oba klipa možete da poslušate u nastavku:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari