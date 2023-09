GORI ZADRUGA OD ŽESTOKIH RIJEČI ANELI I KAČAVENDE – necenzurisan snimak iz emisije zapalio javnost

Milena Kačavenda izgradila je svoje ime na oštrom jeziku i hrabrosti da se svakom suprostavi. Ona se još na ulasku u Zadrugu 7 postavila kao osoba koja neće da trpi svašta i još u prvom satu je zapretila da se onaj koji se njoj suprostavi neće dobro provsesti.

Ipak, izgleda da je Kačavenda naišla na dostojnu protivnicu i sebi jednaku suparnicu u Aneli Ahmić, te su se njih dvije žestoko svađale tokom čitave emisije “Pitanja gledalaca”.

Aneli je napala Kačavendu da želi da zavede Janjuša koji je u posljednje vrijeme jako blizak sa Aneli.

– Žena od 50 godina hoda ovde u kupaćem kostimu i pokušava da zavede Janjuša. Tako d aje suvišno bilo šta reći. Ima dva sina a hoda naga u kostimu, piše Srbija danas.

– Gospođa je vrlo elokventna kada su svađe u pitanju a za svoj privatni život ne zna da se izrazi. Upravo je dobacila da sam ja ovde ušla na nečiji račun. Pa dobro, barem nisam ušla na račun j**ačice bivšeg muža, draže mi je što sma ušla kao bivša kuma. Što se tiče Stanije, mislim da si vrlo mudra, iako nisi Herkul Poaro jer si videla jedno “s” na storiju i odmah iz prve zaključila da je to Stanija Dobrojević. Alal ti ona stvar. Kad god mi bude trebalo da nekog provalim imam da se obratim tvojoj agenciji za sekiraciju. Što se tiče što prozivaš moju decu, ti možeš biti presrećna što tvoje dete ima dve i po godine pa ne može da se razume u Balensijagu koju nosiš. Treba da te bude sramota da izjavljuješ da sam ja neko ko se primio na Janjuša. Nemoj da se brineš, jer da se primam na Janjuša tebe bih pregazila kao bager sneg. To što žena od 50 godina hoda u kupaćem, naravno, ja sam ponosna na svoje godine i na to što se ne sekiram da li će mi bivši muž psolati 1000 evra. Ti ne treba da ideš na mene jer te ni u jednom trenutku ne provociram – bila je direktna Kačavenda.

Detaljnije u nastavku:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari