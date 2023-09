ČAK 10 PROSJEČNIH PLATA za mjesec dana! Mirković ošurio po Milanu i Dalili, evo koliko im je novca dao!

Kao što smo već pisali, Milan Milošević je tokom prethodnog dana dao otkaz na Hajp televiziji i time pokrenuo lavinu komentara, jer je izgleda krenuo stopama svoje koleginice Dalile Dragojević.

No, nastala je prava drama kada je Saša Mirković saopštio da voditelj nije dao, već dobio otkaz zbog kršenja odredaba ugovora o radu. Sada je dao i svoju završnu reč putem svojih socijalnih mreža.Na kraju pošto me svi pitaju u čemu je problem. Kod Milana je problem zato što nije dolazio na psao i radio, a uredno je svakog prvog u mesecu podizao 770.000 dinara bruto zarade. Kada smo sabrali sve koliko je bio na poslu, a to je 7 sati i 18 minuta, dobili smo računicu da je njegov sat firmu košttao 5.000 evra. Toliko sat ne plaćaju ni najplaćenijem čoveku na svetu. Sad vi razmislite da li je dao ili dobio otkaz. Razmislite koji bi čovek ostavio to. Ja sam siguran da takav ne postoji. Naravno, ima ovde dosta toga što će tek da se utvrđuje i u skladu sa tim, pravna služba će reagovati kako tužbama, tako i krivičnim prijavama za oštećenje – započeo je direktor Hajp produkcije, pa još žustrije nastavio.

– Kod Dalile je sve utvrđeno i tužbe i prijave su podnete i sudu i tužilaštvu. Na kraju, siguran sam da će u narednom periodu svakome od njih zakucati i izvršitelji i tužilaštvo na vrata, jer prevarne namere su u oba slučaja postojala. Kada budu vratili novac koji su “pošteno” stekli, uplatićemo domovima za decu ometenu u razvoju kao i deci bez roditeljskog staranja – zaključio je Saša Mirković.

