MILJANA DOVEDENA DO ŠIZOFRENIJE! Otkrila sve o trenutnom odnosu sa Bebicom i zašto je “kuma” prevarant!

– Ja nisam Elitna, ima ovdje Elitinijih. Najiskrenije da ti kažem nisam vjerovala da će moji mnogo da mi nedostaju, pogotovo Željko. Mnogo mi je teško, svašta sam sanjala, a Bojanina priča me je totalno dotukla, pa pored toga od teta Vesne, Mike, to me je baš izmorilo, ponašam se kao šizofrena – krenula je Miljana pa je komentarisala Bebicu:

– Iskreno mjesec i po dana prije rijalitija, smo mi sve završili sve. On je izdao sve pa i mene. On ima zabranu prilaska prema svojoj porodici, a nama je pričao da ide svoju djecu da vidi, on je poklone za djecu bacio u smeće. On je bijesan zbog oca jer mu ne daje para za svoju firmu. On je objavljivao moj broj telefona, psihički me je maltretrirao. Moram da kažem da mi je on sada najveći neprijatelj kada je rekao da Ivan treba da mi čuva dijete. Ivan i Bebica oni su loši ljudi, njih dijete ne zanima – rekla je Miljana.

Miljana je nakon toga progovorila o Slađi Poršelini:

– Ona želi preko mene da dobije pažnju, pa se kačila za mene i jurila me, ali ne može ona da mi bude igirica. Kuma sada napada Anu a brani Zvezdana, to ne ide nikako. Ako je to istina, ona je kao Ana. Aneli je došla ovdje da se bori, a za dijete je bolje da bude sa nekim drugim nego sa majkom koja nije psihički srednja. Aneli je rekla da je on loš i sada je svima jasno kakav je to tip muškarca – rekla je Miljana, piše Srbija danas.

