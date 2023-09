“ACA BULIĆ JE UNAKAZIO ANU OD BATINA!” Stravični detalji isplivali u javnost – Njena kćerka je svjedočila!

Voditeljka Ivana Šopić sinoć je razgovarala sa Milenom Kačavendom o Aci Buliću i Ani Čurčić.

– Prijetnje su bile sljedeće. Sjedim ja za stolom, sa jednim dečkom koji zamalo da se onesvijestim, a to je dečko za kog pričaju da je haker – počela je “kuma”, pa nastavila:

– Ja sam bukvalno bez brusa i u šorcu doletjela da meznemo picu, posljednji pozdrav prije mog ulaska. Prilazi Anđela sa kačketom, ona se cijela tresla. Pitam je je l’ dobro, ona kaže da jeste. Mislila sam da je sjedila za stolom s nekim drugim, druga misao mi je da me natovari nekim rovcem. Kaže ona meni: “Aca Bulić je ceo moj svet, ti znaš Milena, nemoj da ga pominješ u rijalitiju. Ti si dobila životnu priliku koju si željela, ali Acu Bulića nemoj da spominješ. Je l’ imamo dogovor?”, ja joj kažem da nemamo, skide ona kačket, pusti onu plavu kosu glupačica jedna, ja bih rekla naivna, i kaže mi: “Slušaj ovako, mi ćemo razgovarati drugačije”. Ja sam snimana od prvog dana Aninog ulaska, a da nisam ni znala. Nasjela sam kao du*e na nošu, njene dvije i po drugarice… Nakon tog njenog fenomenalnog izlaska, kada je izgledala kao go**o jer je bila druga – rekla je Milena.

– Kada si branila Anu i bila na njenoj strani, branila si je po svaku cijenu i radila si to ekstremno. Da li je Ana pogledala kada je izašla i da li si dobila hvala – pitala je voditeljka.

– Ne, nisam dobila ni hvala, ni hamburger, dobila sam šut u du*e, sjela sam na šesnaesterac, nisam ni znala da imam tako dobro du*e. Vrlo je izričita bila prijetnja na djecu da ako se pomene njegovo ime, a ukoliko se nešto ipak tako desi, u prepiskama me Aca zove dijabola, da kada izađem moraću da se osvrnem oko sebe. Ovim putem bih pozdravila Acu Bulića, njegovu nevjenčanu suprugu i Anu Ku**ić, tri ober kretena! Moj bivši suprug jeste bivši, ali nije pokojni i da su djeca njegova kao i moja. 21.vijek je, a oni su se preračunali, a Ana mene poznaje i zna da ja ne je**m sistem, zato me i zovu dijabola. Ja ću reći kakva je pozadina cijele igre i za šta sam namještena – rekla je.

– Za šta si namještena – pitala je voditeljka.

– Namještena sam za dva miliona evra i u pitanju je prodaja fudbalera. Ne znam da li ćemo pominjati ime. Anin nesuđeni zet, tačnije njena ćerka živi sa njim, nisam ni znala kolika je to mlada nada. Ona je osmislila celu igranku i uvukla Acu Bulića u celu priču. Dečko ima Ugovor sa Partizanom, gde je upravo Anin nesuđeni zet prijavio da mu je život ugrožen i da će ga Aca prodati. Prodao ga je za dva miliona evra, a roditelji su poverovali u tu priču, priča je bila za Spartak iz Moskve. On je prijavio da je ucenjen da igra za Partizan, taj dečko je ulagao ozbiljan novac u njega. Anina ćerka je svedočila i pokušaju si.ovanja… Aca Bulić ima opciju da ga proda, ali ono što je tragedija je da Partizan nije imao platu da plati tom dečku – rekla je Milena.

– Mene zanima taj momenat gdje njegova nevjenčana supruga njemu prijeti – rekla je Ivana.

– Ja sam od momka iz obezbjeđenja saznala da je Anđela pravila spektakl tokom noći. Žena Ace Bulića nije reagovala lijepo što se on uključio u javnost i u medije. Ja gledam da on roni suze, ženo, suze se kotrljaju. Aca Bulić je unakazio Anu od batina u osmom mesecu trudnoće i ona je izgubila to dete. Tata ga je sklonio u London. Deteta nažalost nema, a to što su oni opalili po tužnoj priči. Prvo, znali su da sam razvezdena, znali su da će budala da stavi srce na asfalt i da brani do kraja. Mi prolazimo rampu u Šimanovcima, Aca nasa poziva kod njega kući. Anđela je tu, kuva nam kafu, obezbeđenje je tu, Ana ga pita odakle ovoliko obezbeđenja, on kaže da je malo pojačao… On je mene i tada snimio, pa se nisam mnogo izlaprdala, ali su teme bile konstruktivne: “Gde je gajba, 100.000 evra, bademantili, kreme?”. Sledeća tema dok nam kuva kafu preteća faktorka, ja sam tada bila kao us**n golub, od leoparda sam se pretvorila u leoparda. Ona ga uredno pita: “Je l’ si završio fudbalera?”, on je rekao: “Nisam, pričaćemo”, pa onda ide: “Za koliko si prodao fudbalera”, on kaže: “400.000 evra”. Ja u prvi mah pomislim da Ana Ćurčić nema pojma ni o čemu i da Aca radi sve iza njenih leđa, međutim, od tog dana se sve odmotava…Šmizla i ja ratujemo, ja sam je nazvala Lama i mi ratujemo. Dobila sam uplatu od 100 funti, najveća uplata, znam ime i prezime. Ono što je meni bilo sumnjivo je da niko meni nije dao njen Instagram. Zvezdan nije loš čovek, odgovarao je za svoja dela i nedela. Ne opravdavam ga ni njegove postupke u rijalitiju, ali postoje osnovi zbog kojih je to radio. Ako si bila žrtva nasilja, uspešno si obmanula sve žrtve nasilja. Na kraju cele balade, gospođa Roleks, dobija crne prsluke i je*e mame svima. Zove telefonom da prijeti, je*e majku cijelom Beogradu, ona će nekome da objasni, a ovdje se usr**a kao plovka! – rekla je Kačavenda, piše Srbija danas.

Detaljnije pogledajte u videu.

