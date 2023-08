MITROVIĆ GA LIČNO ZVAO! Bilal otkrio detalje razgovora, ovo je samo njemu ponuđeno – evo kad stiže u Beograd

Kao što smo često pisali u posljednje vrijeme, dogodila se ekspanzija društvene mreže Tiktok, a mnogi bivši zadrugari se često mogu naći u popularnim “mečevima” na ovoj mreži, piše Srbija danas.

Da platformi “YouTube” isplivao je snimak meča Nenada Lazića Nece i Bilala Brajlovića koji je podigao puno prašine.

– Šta to toliko hitno imaš da mi kažeš, ko te je zvao – pitao je Neca.

– Ti znaš da Bilal nikad ne laže. Zove mene neki broj iz Srbije. Ja se javljam. Ja sam na telefonu, kako si Bilale? Žeks, ljudi – otkrio je Bilal.

– I, šta kaže Žeks – pitao je Lazić.

– Svašta. Moja ova druga osoba (Milica Mitrović) nije za to da ja tebe zovem. Možda i nismo ispali fer prema tebi u nekim situacijama, ali kako ti očekuješ da pobjediš kada si bio samo prvu sezonu. Mnogo si bio bezobrazan prema nama, da ti ne nabrajam situacije, pričao si i ovo i ono. Da li bi ti bio spreman i da li si za da uđeš, ali ne odmah na početku, nego kasnije u ovo – otkrio je Brajlović.

– Ja nisam ispao fer prema vama – da! Ali, sve što sam rekao je istina. A još dosta stvari sam mogao, ali nisam rekao. Pa sam mu ispričao i šta znam i od koga znam. Tražio sam pare unaprijed i koliko, a on me je pozvao na razgovor u Beograd – otkrio je on, a potom je Neci nestao internet, što je zabrinulo Bilala.

