Ša poslao poruku supruzi koja ga je ostavila – Brutalno, a pretužno!

Kako je rekao, i sam je u šoku, a njegova supruga Vanja odlučila je samo da ode.

– Otišla je prije neki dan, hoće da se razvede. To dugo već traje. Od starta je nije zanimao brak. Ne znam šta da ti kažem. Ni razlog, ni ništa. Nije postojala prevara, ni sa moje, ni sa njene strane. Meni je najveći šok da sve odgonetnem – rekao je razoranao Nenad za Blic.

Aleksić je odmah potom izbrisao sve zajedničke slike sa mreža, i otpratio suprugu na Instagramu.

Međutim, njegova objava na storiju ukazuje da je poruka upućena baš njoj. Nenad je objavio svoju sliku, s leđa, gdje gleda u mirno more, a u pozadini ide pjesma “Me, Myself and I”, Dži Izija i Bibi Reksa, a koja govori o osobi koja je ostala sama.

– O, samo smo ja, ja i ja, solo vožnja dok ne umrem. Imam sebe za cijeli život, nije mi potrebna druga ruka da je držim. Čak i kad je noć hladna, imam vatru u duši – stihovi su koje je Ša objavio, prenosi Srbija danas.

