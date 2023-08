POBJEDNICU ZADRUGE UCJENJUJU EKSPLICITNIM SNIMCIMA?! Pred početak “Elite” se javio bivši kom je RASTURILA BRAK

Rijaliti program pod nazivom ”Elita” zvanično počinje 3. semptembra i svi sa nestrpljenjem očekuju početak spektakla.

Neka imena takmičara su za sada poznata, a pojedina se drže u strogoj tajnosti.

Jedno od imena za koje se spekuliše da će ući je i Iva Grgurić, pobednica “Zadruge3”.

Kako “Star” saznaje, Iva je u strahu od biznismena kojem je prošle zime rasturila brak. Kako navode, starleta je bila nekoliko mjeseci u tajnoj vezi sa oženjenim preduzetnikom, a kada je on pokušao da je ostavi, Iva mu je servirala osvetu, tako što je sve zajedničke slike sa putovanja na koja ju je vodio poslala njegovoj ženi.

Kako se dalje navodi, kad je čuo da postoji šansa da Iva uđe u rijaliti, riješio je da joj napakosti, te je nazvao i rekao kako ima snimke iz spavaće sobe i da će ih sve pustiti u javnost.

– Iva je bila van sebe jer je bila ujbeđena da nema čime da je ucjenjuje. Zaboravila je na to da je on u kući u kojoj su se viđali van Beograda imao kamere svuda po dvorištu, ali i unutar nje. Naravno, on je govorio Ivi da se opusti i da su kamere unutar kuće upaljene samo kada tu nikog nema, radi bezbjednosti, ali je očigledno lagao. Iva zna da on ne laže, jer joj je rekao kako ima i snimak na kom se ona sama pipka na krevetu dok se on tušira. Sada je u strahu da on sve to ne pusti. Ne želi da javnost gleda njene eksplicitne snimke, ali isto tako zna koliko je naudila njemu i da mu je svjesno rasturila brak. On zbog Ive nije vidio dijete nekoliko mjeseci, jer je njegova već sada bivša žena jako ljuta i sveti mu se preko kćerke. Zbog toga to što mu je uništila porodicu, a on joj je ispunjavao sve želje, želi da je uništi – otkriva izvor blizak Ivi za gorepomenuti list, piše Srbija danas.

