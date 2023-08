KULIĆI STRAHUJU OD ODUZIMANJA STARATELJSTVA: “Ivan će potegnuti pitanje da uzme sina, u Zadruzi 7 će se opet…”

– Mićo prokomentariši mi trenutni odnos Kulića i Ivana Marinkovića – rekla je gledateljka.

– Taj odnos doživeo je tačku. Osporeno mu je sve što je radio u “Zadruzi”, reči Kulića su da je sve radio zbog rijalitija. Posle savršenog rođendana je došlo do svađa, rasprava i svega daljeg. On će kad tad želeti da vrati svoje dete, a Marija po cenu života neće to dati – rekao je Mića.

– Kako se on trudi to da uradi? – pitala je voditeljka

– Kulići su verovatno provalili njegovu nameru da ga odvoji od njih. Mislim da su ga zato pljuvale da ispadne da je loš, da bi zaštitle Željka, a Ivan je rekao da će potegnuti pitanje da ga uzme jer misli da raste na pogrešnom mesu. Što ga pre rođendana nisu pitali što nije vodio Željka na more nego je sve bilo divno. Suština cele priče je šta se desilo posle rođendana. U “Zadruzi 7” će se opet pričati o tome jer ništa nije – rekao je Mića.

– Jer je sve nedorečeno – rekla je voditeljka.

– Slažem se sa Mićom, on raste dete i gledaće klipove. Za Miljanu i Mariju će videti puno ružnih klipova za razliku od Ivana koji nema toliko ružnih klipova. Ja mislim da oni samo prave priču – rekla je gledateljka.

– Oni su rijaliti svi, samo Siniša nije i svesni su da će to kad tad doći na neki vid naplate. Žestoko sam se sa njim svađao oko njegovih stavova. Kad je Ivan napadao Mariju branio sam nju i ona kad je napadala njega branio sam njega samo jer su oni krvno vezani – rekao je Mića.

– Bila je priča da je i Bebica u nekoj kombinaciji sa Marijom – rekla je gledateljka.

– Zorica je čak rekla i broj apartmana u kom su spavali dok je Miljana bila u bolnici. Zorica Marković se boji da gostuje jer se boji pitanja naroda. Zorica mi je rekla da je mala Sana gleda čudnim pogledom i da Ivan Dragić maltretira Sanu, da bi on kasnije sa njom bio dobar i on sad te ljude hvali. Veza gde sam kažeš da te je ucenila kažeš joj da se nosi. Ona balavica njemu zabranjuje da gleda devojke. I on je dečko ušao nabrijan na rijaliti a ništa nije pokazao – rekao je Mića, piše Srbija Danas.

Detaljnije pogledajte u videu.

