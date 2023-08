OTAC I MAĆEHA KONTROVERZNOG ZADRUGARA POTVRDILI DA ULAZE U ZADRUGU – sin nije za njihov dolazak

Osman je sad potvrdio da mu je ponuđena velika svota novca.

– Kad se radi o ulasku u rijaliti, cifra mi je već ponuđena. Mogu reći da bi se mnogi stari, a i novi zadrugari začudili koliko je visoka. Objasniću slikovito, ako su oni dobijali nadmorsku visinu Avale, Tare i Zlatibora, Kristina i ja smo dobili nadmorsku visinu Jahorine. E, sad sami prosudite kolika je to suma – otkrio je Osman za “Svet”, pa otkrio da li će ulazak poremetiti njegov odnos sa Kristinom:

– Što se tiče straha od ulaska i narušavanje našeg braka, verujte mi da smo mi u životu preživeli takve cunamije i oluje, da bi nam rijaliti bio melem na ranu. Naš brak je toliko jako, da nas samo smrt može rastaviti. I to na neko vreme – istakao je on, pa otkrio da li ga njegov sin Stefan podržava u odluci da uđe u “Zadrugu”:

– Stefan se jednostavno ne meša, skoro pa je ravnodušan. Ali ipak mislim da nije za to da uđemo, nego što jeste.

Otkrio je i kako reaguje na to što će njegova bivša snaja Ivana Šopić voditi emisije.

– Kada bih ušao u “Elitu”, niko bi ne bi smetao. Ja sam druželjubiv čovek i svima bih pružio šansu za druženje. Nisam neko ko može da mrzi, iako ljudi možda misle da je tako zbog mojih izjava i kritika koje upućujem nekim rijaliti igračima. Jednostavno, ja samo otkrivam njihove namere i uvek sam korak ispred. Volim ljude i poštujem ih sve dok me neko ne ugrozi, a onda od anđela dobiju đavola. Dajem srce, ali srce i uzimam. Naravno da bi mi bila čast da Ivana bude za crnim stolom kao voditeljka. Ja protiv te devojke, a predivne voditeljke, nemam ništa loše da kažem. Samo reči hvale. Ako možete da nađete moje prvo pojavljivanje na televiziji Pink u “Zadruzi 3”, kada sam kao otac zastupao Stefana, tada sam već kada niko nije sanjao, rekao Dušici Jakovljević da će Ivana biti voditeljka na “Pinku”. Dušica samo što nije rekla, a možda je pomislila: “Daj, čoveče, ne bulazni”. Ipak sam bio u pravo, kao i mnogo puta pre,piše Srbijadanas

Osman je, između ostalog progovorio i o Ani Ćurčić. Ona ga je optužila da je iskao audio-snimak njihovog razgovora.

– Ane se sećam, ali nešto kao kroz maglu, videli smo se u jednom kafiću, bilo je to lepo veče i druženje. Ništa ja nisam sekao u skorije vreme, sem drveta breze u svom dvorištu. Ja sam samo skratio razgovor, toliko me je davila u njemu, da mi je vrat poplaveo. Pa njen cilj samo ona zna, a da sad tuži čoveka, tj. Zvezdana, koga i dalje voli, samo iz osvete, to meni nije realno – ispričao je Karić.

Facebook komentari