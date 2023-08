“DA SAM NA IVANOVOM MJESTU UZEO BIH MILJANI DIJETE!” Bebica progovorio o odnosu sa Marinkovićem i Željkovom odrastanju

Bivši dečko Miljane Kulić, Nenad Macanović Bebica nedavno je raskinuo s ovom rijaliti zvijezdom, a njihov sukob se ne stišava. Nenad je u nekoliko navrata pretio da će iznijeti mnoge pikanterije što Kulićima nikako ne ide u prilog.

Sada je odlučio da razveže jezik i podijeli sve ono o čemu je mesecima ćutao, a prije svega istakao u kakvim je odnosima sa Ivanom Marinkovićem i da li su se vidjeli u skorije vrijeme.

– Nisam, ali smo se čuli. Javio sam mu se kada sam otišao iz Niša. Rekao mi je: “Šta je, zapalio si?” On je skroz normalan čovjek, imam lijepo mišljenje o njemu. Žele da budu u svađi s njim jer im ne odgovara da on bude u Željkovoj blizini – istakao je on, pa otkrio da li misli da je porodicu Kulić strah da će im Ivan oduzeti dijete.

– Vjerovatno. Da sam na Ivanovom mjestu, uzeo bih Miljani dijete! Nikad joj ne bih ostavio sina. Ivan bi trebalo da traži starateljstvo, jer mu on posvećuje više pažnje. Miljana nema živaca za dijete, pet minuta se poigra s njim i bježi. Nekad se pitam da li ga uopšte voli… Ivan je bio sa njim tri-četiri dana, ja sam ga vozio i ostavio. Željko je bio presrećan, mnogo mu znači odnos sa tatom. Čuo sam da je Miljana ispričala kako je Željko rekao da mu padne mrak na oči kad čuje za Ivana. To nije istina, on ne zna to da kaže – priča Bebica i dodaje:

– Fali mi, išli smo stalno u igraonicu. Volio sam da provodim vrijeme s njim.

Bebica je otkrio i šta bi uradio da je on dobio dijete sa Miljanom.

– Uzeo bih ga! Sredina u kojoj Željko odrasta je toksična. Kulići su normalni samo kada spavaju.

Nenad je otkrio i zašto je došlo do problema.

– Prve nesuglasice krenule su zbog njenog kockanja. Čim se probudi, jedino je zanima u koji će kazino da ode. Dok se ona kocka, ja se nerviram i pijem kafu… Izgubila je mnogo novca na kocki, svaki put bi potrošila oko 400-500 evra, a nekad i više. Vjerovao sam da će se promijeniti. Međutim, kad smo došli u Beograd zbog emisije “Narod pita”, uhvatio sam je kako šalje poruke čelnicima Pinka i traži da s njom gostuje Lazar Čolić Zola. Nastala je svađa, polomila mi je telefon, čupala me je, grebala… Ubjeđivala me je da želi narodu da pokaže kako ga je preboljela! Tokom noći dobio sam fotografije kako pričaju… Ujutru je tražila da dođem po nju. Odvezao sam je u Niš i rekao da je kraj – rekao je on za Blic, pa dodao kako oni zapravo žive u Nišu:

– Marija, Miljana i Siniša žive rijaliti. Marija čuva Miljanine pare i onda se uglavnom oko toga svađaju. Kad ja neću da joj dam novac, traži od majke, a ako ni ona neće, nastaje haos. Iskreno, ponekad mi bude i žao Miljane. Marija je kriva za sve! Glupo je što joj ne daje njen novac. Zato se ona kocka i pokušava da od 1.000 napravi 2.000 dinara.

