“HOĆEŠ DA ME GLEDAŠ? PLATI!” Zvezdan traži novac, pa besni jer mu ljudi ništa ne šalju – blam za sitne pare

Zvezdan Slavnić je riješio kao i većina zadrugara da iskoristi svoju popularnost i da nakon rijalitija zarađuje od Tiktoka. On svakodnevno igra mečeve i fanovi mu šalju poklone od kojih on dobija novac.

Zvezdan se iznervirao kada nije uspio da ispuni “speed” jer mu oni koji su gledali lajv nisu poslali 12 ruža. Da su ispunili ovaj zadatak on bi dobijao tri puta više poena. On im je zaprijetio da će se svaki put ugasiti kada mu ne budu ispunili taj zadatak i da neće da igra za džabe. Međutim, zaboravio je da možda ljudi nemaju više novca da mu svakodnevno šalju poklone, jer te ruže nisu besplatne i neko mora da odvoji novac kako bi mu ih poslao. Iako zarađuje gomilu para na ovoj platformi i ljudi mu često šalju vrijedne poklone, Zvezdanu ni to nije dovoljno, već je zacrtao da mora da ispuni svaki “speed”.

Tiktok funkcionište tako da korisnici kupuju pakete koji nose određeni broj novčića. Tako je najniži paket od 35 novčića košta oko 60 dinara, srednji paket od 3.000 novčića je oko 7.000 dinara, i najskuplji paket od 16.500 novčića je blizu 40.000 dinara. Svaki poklon ima svoju vrijednost. Jedna ruža vrijedi jedan novčić, što znači da 35 ruža košta 60 dinara.

– Da ne ispune 12 smrdljivih ružica – besneo je Zvezdan.

– Koliko imaš ljudi u lajvu kada ne mogu da ti ispune ružice? – pitao je njegov protivnik

– 350 ljudi. Šta igram sa njim? Nemojte da me zaj*bavate. Ako sad ne ispunim “speed” gasim. Gasim! Svaki put ću da se ugasim, pa neka misle šta god hoće. Ajde bre više sa tim ružicama. Kad igramo, igramo. 12 ružica. Ne moraš da mi baciš ne znam ni ja šta, ali ne možeš da ispuniš “speed” puta tri i aj sad kao kul. Kao nemaju ružice. Šta ste došli? Da gledate? Šta više da me gledate. Sad ću pretplatu i zdravo. Hoćeš da me gledaš? – bijesnio je Zvezdan, pa se nadovezao njegov sagovornik:

– Plati – rekao je sagovornik.

– Bitno je da se gledam. S*rem ti se ja u moje gledanje. I onda sam ja kao ne znam šta – iznervirao se Slavnić.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari