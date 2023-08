“FOLIRAO SE SA ŽELJKOM, NEMA OSJEĆAJA PREMA SVOJOJ DJECI!” Miljana završila u suzama zbog svog sina – Bebica i Ivan je razočarali

Ana Radulović je u emisiji “Narod pita” ugostila Lazara Čolića Zolu i Miljanu Kulić. Gledaoci su imali prilike da se uključe uživo u program i da razgovaraju sa bivšim zadrugarima.

– Pozdrav za sve. Miljana da li možeš da me saslušaš? Ti si simpatična i draga, ali moraš da imaš malo dostojanstva zbog Željka. Djeca su surova jako i on će imati problema tako da moraš malo da se mijenjaš. Ivan je izuzetno pametan čovjek i treba da mu budeš zahvalna što imaš dijete sa njim i treba da budeš zahvalna svojoj mami – započela je gledateljka pa nastavila:

– Zola, molim te da mi se ne obraćaš na Njemačkom i zbog toga neću ništa da ga pitam – završila je gledateljka.

– Zorice, pohvalili ste Ivana pa me zanima kako komentarišete to što Željka nije odveo na more? – pitala je Ana.

– To nije u redu ali ne znači da ga neće voditi, mislim da će ga odvesti. Možda je želio da ode prvo sa izabranicom, pa opet sa Željkom -rekla je gledateljka i završila.

– Željko je neko ko ne može tek tako da se veže i nikada to neće biti kao što je prirodno, ali ima već pomaka. Ja razumijem da se Miljana plaši, ali mora da ga pusti jer Ivan mora da stekne taj osjećaj – dao je svoj sud Zola.

– Da li si ti stekao taj osjećaj, priča se da Bebica jeste? – pitala je gledateljka.

– Bebica nije stekao taj osjećaj sa svojom djecom, mislim da se sa Željkom folirao. Meni nije normalno da svoju djecu ne vidi 2 godine da bi se pretvarao da je super tata tuđem djetetu i evo sad pedala i Miljani i njemu. Ja se bar nisam folirao i ja ne znam kakav je odnos oca i sina – rekao je Zola.

– Nenad je do posljednjeg dana prema Željku bio fascinantan. Istina je da ni motkom nismo mogli da ga natjeramo da obiđe svoju djecu moja majka pogotovo, ali on je uvijek imao izgovore. Znao je da uzme igračke, baci ih negdje i onda slaže da je bio. Kad je otišao krenuo je da piše koješta po društvenim mrežama, ali ne mogu da vjerujem da se toliko dugo folirao zarad rijalitija i pažnje – završila je Miljana.

– Dobro veče, ovdje Zoran. Zola, rekao si da je Miljana bila najljepša djevojka, to okači mačku o rep. Niti je niti će biti lijepa. Ja je ne bih trpio toliko vremena, da baca prase i vrjeđa ti majku a ja te poznajem, dobar si dečko – rekao je gledatelj.

– Ja sam rekao za ljepotu iz svog ugla. Evo ona sada plače zbog drugih stvari tako da džaba – rekao je Zola.

– Ne plačem, razmazala mi se maskara – rekla je Miljana.

