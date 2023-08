ŽESTOK OBRAČUN VODITELJKE I MILJANE KULIĆ! Ana Radulović zagrmjela: “Poštujte ovu kuću, ne pričajte gluposti!”

Ana Radulović je sinoć u emisiji ugostila bivši ljubavni par Lazara Čolića Zolu i Miljanu Kulić. Nakon reklama došlo je do haosa među njima.

Miljana je optužila Zolu da je koristio nedozvoljene supstance i zahtjevala je od obezeđenja da ga pretresu. U jednom momentu je Zola pokazao da je koristio elektronsku cigaretu i njih dvoje su se oko nje otimali.

Voditeljka je pokušavala da smiri situaciju i da ih upozori da su u emisiji i da nema potrebe za takvim ponašanjem. Miljana nije odustajala i nastavljala da tvrdi da je koristio travu.

Zola je tvrdio da to nije istina i da je spreman da ga pretresu.

– Ne mogu da ustajem da vas razdvajam, mnogo mi je uska haljina. Molim vas sjedite – rekla je voditeljka.

– Ovo je elektronska cigareta, dođite provjerite. Probaj Ana – ponudio je Zola voditeljki.

– Ne mogu ja ništa da probam. Sjedite i smirite se. Nemojte sad pokazivati ko šta konzumira, ostavite to sa strane – smirivala ih je Ana Radulović.

– Ti konzumiraš travu. Sada si dunuo u mene. Htjela sam da se onesvijestim na hodniku. Neka obezbjeđenje dođe i neka provjeri šta puši. Šopićka odlično zna, opomenula te je dva puta u emisiji – rekla je Miljana.

Ana Radulović je prekinula ovu raspravu i uključila je gledaoca u program. S obzirom na to da se Miljana nije zaustavljala i nastavila je da optužuje Zolu, voditeljka je morala da reaguje i da jasno svima stavi do znanja da u zgradi Pinka niko ne koristi nedozvoljene supstance. Došlo je do obračuna između voditeljke i Miljane, piše srbija danas.

– Ajde molim vas da ne pričate više ovakve stvari. Ponašajte se – opomenula ih je voditeljka.

– Dragi gledaoci odgovorno tvrdim da Lazar Čolić za vrijeme reklama puši travu – vikala je Miljana.

– Ja odgovorno tvrdim da je Lazar Čolić sjedio pored mene do nekog trenutka, od sledećeg trenutka je bio sa obezbeđenjem. Odgovorno tvrdim da je to neistina što je Miljana rekla. Ja vas molim da ne pričate takve gluposti, pogotovo ne u programu. Ako ova kuća poštuje vas i ja ako poštujem vas dvoje, molim vas da i vi mene ispoštujete. Ja govorim istinu i molim vas da me oboje ispoštujete – rekla je Ana Radulović.

– Ti si vidjela i Šopićka je vidjela u prošloj emisiji – nije odustajala Miljana

