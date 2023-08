KAZNA ZA MILJANU OD PRODUKCIJE, A ELITA JOŠ NIJE NI POČELA! Otkrila sve detalje ugovora, a onda najavila karambol Bebici

Rijaliti zvijezdu Miljanu Kulić, pratimo već godinama unazad na malim ekranima, ona je tokom boravka u “Parovima” ušla u vezu sa Ivanom Marinkovićem s kojim ima četvorogodišnjeg sina Željka.

Posljednjih šest sezona ona je učesnica rijalitija “Zadruga” u kojem je u jednom trenutku boravila sa majkom Marijom Kulić, sinom i bivšim partnerom Ivanom Marinkovićem.

Ona je sinoć gostovala u emisiji “Narod pita” i otkrila da je jedan od učesnika “Elite”.

– Ja sam danas u 17.30 potpisala ugovor za “Elitu”, neka me kazne. Ulazim od početka, pričat ćemo o apsolutno svemu! Skraćenom (Bebici) ne bih davala na značaju, ali s obzirom na to da sam čula da on ulazi, pričat ćemo o svemu – rekla je Miljana.

Podsjetimo se, Miljana je još prije mjesec dana dala intervju, u kom je iznijela koji će joj uslovi biti ukoliko uđe u ovu sezonu, a jedan od njih je svakako viđanje sa Željkom, piše Srbija danas.

Detaljnije pogledajte u videu.



