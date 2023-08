FILIP CAR IPAK MORA DA IDE U ZATVOR? Zaprijetio osobi kojoj nije trebao da se zamjeri: Pojavio se snimak

Filip Car, jedan od najkontrovernijih zadrugara, voli da mafija ili abrem da istu izigrava. Očigledno je još kao mali želio da postane opasan momak te je i na smom Instagramu svom imenu dodao i naziv capo. Capo (čita se kapo) italijanska je skraćenica od riječi “caporegime” što predstavlja najviši čin u italijanskoj mafiji, piše Srbija Danas.

Ipak, Car je poznat kao neko ko voli da ima sukobe ili sa ženama, ili u “Zadruzi” sa drugim muškarcima dok je u blizini obezbjeđenje: Napolju, najviše voli da histeriše i prijeti onlajn dok se nalazi bezbjedan u svom domu u Crikvenici. On predstavlja neku novu postmodernu verziju mafije koja bi se mogla kroz šalu nazvati onlajn mafijaš sa Tiktoka.

Svi smo viđali njegove prijetnje na Tiktoku, a kako ističu bivši zadrugari, Car voli da prijeti i preko poruka.

To je otkrio Nenad Macanović Bebica koji je gostovao u emisiji “Narod pita”.

On je pročitao šta mu je Car sve pisao.

– Car mi je napisao šta je jazavče, igrao bi protiv mene. Pratiš me a se**š. Ja sam njemu odgovorio da ja ne prosim na tiktoku kao on i da je on težak slepac. Onda mi je napisao da sam kukavica i blokirao me – ispričao je Bebica.

– Kažeš da ti je prijetio? – zabrinuto je pitala Ana Radulović.

– Da, napsiao mi da dolazi za 10 dana u Beograd. Ja se ne plašim te mafije iz Zadruge na baterije. Zašto nije došao Kristijanu u Beograd ako je takav mafijaš? Ja se nikog ne bojim, moje dnevne aktivnosti svi znaju – rekao je Bebica.

Ovo je samo jedan od nizu pretnji Filipa Cara upućene drugim ljudima. Postoje opravdane sumnje da će Car zbog svojih teških riječi morati da odgovara jednom pred zakonom.

