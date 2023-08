EVO ZAŠTO JE ANA ĆURČIĆ ISPOLIVALA VODITELJICA! Ovo pitanje je izvelo iz takta – svađa zatresla studio!

Ana Radulović je u emisiji “Narod pita” ugostila Mikicu Bojanića i Anu Ćurčić.

Miki Đuričić se uključio u program kako bi razgovarao sa bivšim zadrugarima, a onda je nastao haos. Ani se nisu dopali Mikijevi komentari, pa je pobjesnila i u jednom trenutku ispolivala voditeljku sokom i napustila emisiju.

Voditeljka je ostala u šoku zbog ovakvog zadrugrarkinog ponašanja. Međutim, to je nije omelo da nastavi profesionalno da vodi emisiju.

– Miki iz Kupinova je kraj telefona. Sad ću reći kako jeste. Neosporno je da se Zvezdan ponio loše prema Ani, ja sam njega osudio na osnovu toga. Gospođo Ana, Mikica je lijepo rekao, sem što su vas prevarili vaši lični izbori, šta ste pokazali još u rijalitiju?! Vi ste tražili kontakt sa mnom, ja to nisam želio. Mene samo Ana zanima, ja nisam glupan neki, vi ste jako sujetni. To što ste pretrpjeli javno poniženje, to je jako ružno, tu sam na vašoj strani. Što ste vi kao maltretirana žena tom čovjeku slali poklone?! Šta bi bilo da vas nije prevario?! Ostali biste uz njega – rekao je Miki.

– A gdje su Miki batine i pretnje? – pitala je Ana.

– Zašto ste vi bili s čovjekom koji vas je maltretirao?! Ja samo govorim realno, ja nisam ni na Zvezdanovoj, ni na vašoj strani – rekao je Đuričić.

– Ti moj život ne znaš – rekla je Ana.

– Vi ne možete da podnesete kada vam neko kaže ono što jeste. Šta ste radili s tim čovjekom? – pitao je Miki.

– Plašila sam ga se… Ne znači mi da li si na mojoj strani – rekla je Ćurčićeva.

– Plašili ste ga se?! Kako neko da vam ne kaže da ste folirant?! Što nisi policiju zvala?! Pa ti si mangup – rekao je Miki.

– Nisam smjela. Njega sam se patološki plašila – rekla je Ana.

– To su vam rekli poslije rijalitija da pričate… Što si onda tražila moj broj telefona?! Htjela je da se čuje sa mnom i sa mojom ženom, ja to nisam htio niti me to zanima – rekao je Miki.

Voditeljka je pitala Anu zašto je tražila Mikijev broj telefona, a nju je ovo pitanje iznerviralo, pa je polila sokom i napustila emisiju.

– Ju Bože. Ovo je strašno! Ja ne znam zašto sam ja kriva i zašto je ovaj sok prosut na mene, ali ovo je jedno veliko nepoštovanje i ja sam zaista bez teksta. Ovdje ne smiju da se postavljaju pitanja, a smjelo je da se uđe u Zadrugu i da se stoji pored Zvezdana – rekla je voditeljka.

– Ja sam prvi osudio Zvezdana, rekao sam mu da ne možemo da budemo prijatelji, jer je izdao ženu… Za mene je Zvezdan veliko razočarenje. Ja sam ga podržao da ima drugu šansu da pokaže da je normalan, on na kraju prevari ženu. On se poslije smuvao i sa Majom. Šta ti glumiš Cara?! – rekao je Miki.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

