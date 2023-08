SVE JE BIO MARIJIN PAKLENI PLAN! Ivan Marinković zaratio sa Kulićima, otkrio zašto su PROMIJENILI PLOČU

Pred sam kraj emisije “Narod pita”, a nakon haosa sa Miljanom Kulić i neprijatnog poziva njene majke Marije Kulić, Ivan Marinković je bio vidno potresen.

Voditeljka Ivana Šopić ga je upitala kako se osjeća.

– Ništa manje nisam očekivao od susreta sa Miljanom. Ova dva mjeseca su protekla jako dobro, bili smo u okej odnosu. Na rođendanu Željkovom smo Siniša i ja pričali da će mali biti fudbaler kad poraste. Ispratili su me uredno, a onda se sve promijenilo. Marija je u želji da me blati, vjerovatno napujdala dodatno Miljanu da me blati – istakao je Ivan.

– Ti si to jedva čekao – dodala je Miljana.

U program se uključila gledateljka, koja je podržala Miljanu, a osudila Ivana.

– Dobro veče. Ivane, jako si bezobrazan. Sramota je da je vrijeđaš, a trudnu si je ostavio – rekla je gledateljka.

– Ona je prije toga uzimala moje dijete u usta – dodao je Ivan.

– Miljana, ti si lavica, nemoj da se obazireš na Ivana. On gleda da te isprovocira, umjesto da te smiri – rekla je gledateljka.

– Mene ste baš uznemirili, kako da ne… Ko je bio na Željkovom rođendanom? Bilo par ljudi, koje ni ne znaš dovoljno, neke majke djece iz vrtića. Je l’ to rođendan jednog djeteta? Reci mi – upitao je Ivan Miljanu.

– Miljana, glavu gore, nemoj da dozvoliš da te neko isprovocira – rekla je gledateljka, piše Srbija danas.

Detaljnije u prilogu ispod.

