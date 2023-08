NIJE ZARADILA NIŠTA – nakon Dalinog otkaza, Anđela iznijela šok tvrdnje: “Sve je snimljeno, možete da vidite”

Direktor i vlasnik televizije Hajp Saša Mirković zabranio je svojim voditeljima da se uključuju u takozvane lajvove putem Tiktoka. Podsjetimo, mnogi bivši zadrugari rade na ovoj televiziji kao voditelji a svi su upućeni da su se rijaliti učesnici u posljednjim mjesecima sjatili u velikom broju na ovu društvenu platformu.

Bivši zadrugari a sada voditelji različito su reagovali. Dalila Dragojević je odlučila da da otkaz, dok je Anđela Đuričić odlučila da zadrži svoju emisiju a da se odrekne mečeva na Tiktoku.

Sirena iz Đenovića je ipak odlučila da održi lajv po posljednji put kako bi se oprostila od svojih fanova. Ona je tom prilikom otkrila da li gasi ovu društvenu mrežu zauvijek.

– Ne gasim. Ostajem na Tiktoku, imat ću svoj Tiktok. Koristit ću ga da kačim neke svoje klipove, možda ovako odradim neki lajv da pričam sa vama, ali neću da radim mečeve – započela je Anđela.

Anđela je dalje istakla da se ona nikada nije ni bavila ovom vrstom zarade na Tiktoku i da je imala samo nekoliko mečeva u životu.

-Nisam radila mečeve, osim jednom sa Šarmen i sa Caletom sam jednom imala. I to je to. To je bila sprdnja. Nikakava zarada od toga, apsolutno ništa. Možete i samo da vidite i da vratite sve, jer sve je to snimljeno. Stoga ću lajvove na dalje da snimam samo da vidite šta ima novo u mom životu – otkrila je Anđela, piše Srbija Danas.

Šta je još rekla poslušajte u nastavku:

