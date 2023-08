MALI ŽELJKO NE ŽELI NI DA ČUJE ZA OCA! Njegove riječi će slomiti Ivanovo srce – Miljana otkrila kako ga je kažnjavao!

Ivan Marinković i mali Željko su uspostavili odličan odnos tokom šeste sezone rijaliti programa “Zadruga”. U razgovorima sa Ivanom, ali i sa Marijom Kulić, saznali smo da se taj odnos razvijao i u spoljnom svetu i da ga je sin odlično prihvatio.

Međutim, Miljana Kulić je sinoć objavila na Instagramu prepisku sa Ivanom u kojoj je otkrila da joj je on spustio slušalicu nakon pominjanja malog Željka. Ona je tražila od njega da ga pričuva dok je bila u emisiji, ali je on navodno odbio.

Tokom emisije Kulićeva je otkrila nove detalje odnosa Ivana i Željka. Ona je sada progovorila o tome šta se dešavalo kada Marinković odvede sina u svoj stan. Ona je optužila Ivana da je kažnjavao Željka time što ga je slao u ćošak, dok se Jelena Ilić bolje ophodila prema njemu.

– On je posebna priča, u odnosu je sa mojom majkom isključivo zbog Željka – rekla je Miljana.

– Miljana da li je tačno da si zamolila Ivana da ti pričuva Željka, a on ti je prekinuo vezu? – glasilo je pitanje

– Samu sebe ne prepoznajem, objavljujem na stori, jer u trenutku ostanem u šoku. Nije lijepo, on je otac mog djeteta, od rođendana jednom je pozvao, juče, kada je saznao da smo gosti zajedno, pozvao je majku, i pitao gdje je mali, a Željkov odgovor nas je ostavio sve u šoku. Rekao je neću Ivana, neću da pričam sa Ivanom. Nikad ružno slovo nismo rekli pred Željkom, nego on tako nekad neće ni crtani da gleda. Marija kaže, Željko nije lijepo, to ti je tata, oraspoloži se malo neću, Željko kaže: ja kad ga vidim meni padne mrak na oči, mi svi u šoku – rekla je Miljana.

– Trebao je da ode pred kapiju i da kaže Miljana izvedi mi Željkam doći ću – rekla je Mića.

– Jednom je zvao i rekao, svratit ću, sa Jelenom je bio. Poslije toga je obećao Željku budi dobar doći će tata, Željko mi se popne na glavu gdje je tata, obećao mi je da će doći. Jednom je Željko bio kod Ivana na 2 dana a jednom na 8h, ako se ne varam, Ivan laže, sad ću pitati mamu – rekla je Miljana.

– Jednom je bio na 2 dana, jednom na 3 sata kod Željka – uključila se Marija i potvrdila Miljanije riječi.

– Mama bio sam tamo, Jelena je mnogo bila dobra, tata kaže idi u ćošak. Pitam ga je l’ voli tatu, kaže volim tatu, ali Jelenu mnogo više volim. Mnogo je dobra prema meni – rekla je Miljana.

– Ja danas bijesna, pozovem Ivana samo da ga provjerim. Dobro veče Miljana ovdje, mami je mnogo loše, on kaže ne zanima me Marija, zanima me Željko. Ja opet pozovem i kažem ne radi se o mami, već o Željku, mami je cijli dan loše, dođi po Željka da ga pričuvaš idem sa mamom, on mi prekine slušalicu i blokira me – rekla je Miljana, piše Srbija Danas.

