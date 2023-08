RASKINULI MILJANA I BEBICA ZBOG ZOLE! Isplivale ŠOK informacije! Macanović se iselio iz kuće Kulića

Tokom emisije “Narod pita” Lepi Mića je izneo šok informaciju da je pukla tikva između Nenada Macanovića Bebice i Miljane Kulić, te je iznio svoj stav da Miljana i dalje voli Zolu, piše Srbija danas.

On je otkrio da je Bebica napustio porodičnu kuću Kulića u Nišu.

– Danas sam sjeo sa Ivanom, popio sam piće i tu je bio moj prijatelj Nebojša. Iako je nisam ni video, ja sam protiv tih stvari, mene to ne interesuje. Ako je to uradio da bi pokazao neko prijateljstvo i drugarstvo to je loš način, meni a ni njemu to nije potrebno, danas me je zamolio nešto da mu pomognem i pomogao sam mu Lična dokumenta, čovjek hoće da putuje. Rekao mi je da je Bebica zapalio iz Niša, da je u Beogradu kući i čuo sam da je Bebica zvao Ivana, Bebica mi je rekao da je bio u Novom Sadu da završi nešto i da je kući. To je informacija današnja. Ivan mi se žalio, rekao je da je poslije rođendana bilo loše, a prije toga super – rekao je Mića.

– Mićo da li se slažeš sa tim da je Miljana još uvijek ludo zaljubljena u Zolu? – pitala je gledateljka.

– Meni nije jasno, oni su na početku Zadruge uvijek u svađi, pa je frka, pa strašna ljubav, pa Miljana uradi što uvijek uradi. Ja ne mogu da shvaim da ti u strašnoj emociji je*eš drugu sa strane. Meni je to nelogično, smiješno, navalentno. Ne znam šta Zoli treba da uradi neko da bi mu se zgadio, ne znam šta mu Miljana nije uradila. Treba da ode da je isprosi i da svadba bude u Derventi i da tako zapuši usta i Mići i svima. Ivan mi je rekao da se razočarao, da su ga bezveze napali i ne zna kako da se ponaša jer je taman sve krenulo kako treba – rekao je Mića.

– Miljana kaže da je problem jer je nije pitao da li treba da učestvuje u rođendanu – rekla je voditeljka.

– Ružno je to spominjati, ja bih djetetu dao život. Ružno je postaviti to pitanje uopšte. On je pogrešio tu ako ne da, kod njega je prisutna greška ako je to tako. Nije dijete Miljanino, zajedničko je – rekao je Mića.

– Miljana kaže da se uspaničila da li će doći i rekla je da je samo očekivala da se ponudi – rekla je voditeljka.

– To je njihova bruka, Željko je njihov sin – rekao je Mića.

