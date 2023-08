MAJA MARINKOVIĆ SE OGLASILA POVODOM SI.OVANJA: U medijima odjeknulo da su je dvojica muškaraca napastvovala…

U medijima je odjeknula vijest da je navodno bivša zadrugarka Maja Marinković, koja boravi na crnogorskom primorju sa svojim ocem Takijem i drugaricom Slađanom Lazić, navodno si.ovana, što je šokiralo sve.

Maja se oglasila ovim povodom i žestoko demantovala navode pisanja medija.

Kako piše “Informer” navodno su dvojica muškaraca napastvovala Maju i Slađu nakon noćnog provoda i kluba gdje su bile i tamo kako se navodi, upoznale te muškarce.

Kako je navedeno, dvojica žestokih momaka pokušali su da si.uju Marinkovićevu i njenu drugaricu Slađu Lazić. Njih dvije su, neposredno prije incidenta, bile u jednom noćnom klubu, u kome su i upoznale dotične.

– Bože me sačuvaj! Kakve su to budalaštine?! Ja razumijem da sam ljudima interesantna za čitanje i da prodajem novine, ali toliko nisko da idu nemam riječi. To su laži, nemaju veze sa životom! Ja uživam u Budvi i sve je u najboljem redu! Svako ko bude pisao ovakve laži biće tužen – rekla je Maja Marinković za Informer.

