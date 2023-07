MOJ SIN JU JE SPRIJEČIO DA SE UBIJE: Ana Ćurčić javno objavila oproštajno pismo Zvezdanove majke!

Bivša učesnica rijaliti programa “Zadruga”, Ana Ćurčić javno je, na Instagramu, obijelodanila oproštajno pismo Slavice Slavnić, majke Zvezdana Slavnića, piše Srbija danas.

Ana je pročitala oproštajno pismo Slavice koja je, navodno, sebi željela da oduzme život, u čemu ju je spriječio Anin sin.

– E, onda slijedi izjava Slavice, kada je htjela da se ubije, pa ju je moj sin spriječio. Meni su se doktori krstili i pitali su me što sam prihvatila nju kao pacijenta, da je to odgovornost i obaveza – rekla je Ana, a potom pročitala Slavičino oproštajno pismo:

– Dana 26. 10. 2020. godine probudila sam se neraspoložena, pomislila sam da skočim sa terase i olakšam sebi muke. Shvatila sam da ako bih to uradila, unesrećila bih porodicu. Moja snaha je vidjela da sam uradila to na terasi… Ja sam u to vrijeme bila na treningu, pa kada su mi javili, odmah sam otišla kući, tu je bio moj sin i njegova drugarica – rekla je ona.

Podsjetimo, Zvezdan Slavnić je Anu javno prevario u Zadruzi 6 sa Anđelom Đuričić, Ana je nedugo potom ušla u isti i onda je krenuo haos. Bivši su krenuli da iznošenjem prljavog veša, a tom prilikom su iznete i brojne optužbe sa obje strane.

