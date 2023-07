PREOKRET! Maja i Janjuš ponovo zajedno – Marinkovićeva ispričala sve šta se desilo

Neke ljubavi se nikad ne prebole, a neke se odmah zaborave. Tako je isto i sa rijaliti parovima. Pojedini gledaoci bi voljeli da pojedine parove ponovo vide zajedno, dok se pojedinih niko i ne sjeća.

Veza Marka Janjuševića Janjuša i Maje Marinković je svojevremeno izazivala puno kontroverzi, a i osuda jer je Janjuš upravo sa Majom prevario svoju tadašnju suprugu Enu. Sa druge strane, ima i onih koji su branili njihovu ljubav i koji bi sve na ovom svijetu dali da ih opet vide zajedno.

Maja Marinković je raskinula sa Bilalom Brajlovićem prije neki dan. Ona je sinoć gostovala u emisiji “Narod pita” a tom prilikom je isplivao je jedan zanimljivi detalj.

Naime izgleda da će Maja i Janjuš da ljetuju u istom gradu.

Sve se to otkrilo kada se u emisiju uključila Vera koja je imala pitanje za Takijevu kćerku.

Ivana je poželjela dobro veče narednom gledaocu.

– Vera je ovdje. Pozdravila bih Maju, da joj kažem da je trebala to ranije da završi, nije ona uopšte pripadala tamo gde je bila. Nemoj sad da mu daješ na važnosti, kada pričaš o njemu, to ničemu ne vodi. Jesi završila?! Jesi, gledaj dalje. Gledaj da i Takija ne nerviraš. On se drugačije postavio, kada je video Takija, kao da je video njegovog tatu, grli ga i ljubi. Nije on uopšte tvoj tip, ne znam zbog kog razloga si to uradila?! Ovaj Ivan kao plakao je, on nikad nije plakao. Javljaju se i on i MIća zbog popularnosti, kao ljubi te u taj razdeljak – pitala je gledateljka.

– Ja ću se složiti, ali tačno je, to nije moj svijet. Ne mislim na mjesto kao mjesto, nego samo to okruženje kada ima neko potrebu da koristi razne nedozvoljene supstance svakodnevno. Stojim iza tih riječi, da, svakodnevno. Ja pokušavam da ti pomognem, namjestim ti neku reklamu i ovo i ono, ali ti da igraš po cijeli dan igrice, pa da budeš pod dejstvom nedozvoljenih supstanci – rekla je Maja.

– Šta si radila onda s tim momkom kad si to vidjela – pitala je voditeljka.

– Ja sam budala. Mislila sam da će biti bolje, ali je bilo gore i gore. Sjedim u četiri zida, ubijala sam se od dosade. Idem na more u Budvu sa Slađom, moram da se vratim, mislim dobro sam psihički – rekla je Marinkovićeva, piše Srbija Danas.

– Nemoj Janjuša da mi diraš tamo, on je tamo – rekao je Marinković.

Pošto će oboje da ljetuju u Budvi se pitaju da li će se nešto desiti ako se nađu tamo zajedno.

Detaljnije u nastavku:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari