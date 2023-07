“Cinkaroš, namjestio me je policiji”! Kristijan prokomentarisao zabranu prilaska Caru, pa ga žestoko isprozivao!

Naime, Kristijan je napravio sačekušu Caru ispred Pink televizije kada je bilo najavljeno njegovo gostovanje. Međutim, on se tada nije pojavio.

Kristijan je želIo da poravnaju račune i da mu Filip u lice kaže sve ono što je o njemu pričao u rijalitiju. Do ovog susreta nije došlo, a kako sada prenosi “Star”, Car je navodno prijavio Kristijana policiji u Srbiji i u Hrvatskoj.

Navodno je Filip zabrinut za svoju bezbJednost i očekuje da na granici sa Srbijom dobije policijsku zaštitu.

Kristijan je sada objasnio šta se dogodilo.

– Ja sam trenutno na lIJepom plavom Jadranu. Prošao sam jahtom pored Crikvenice, mahnuo sam rukom i rekao tamo je jedan mali miš, Filip Car, a mi smo ovdJe na moru pravi kapetani i prava flota na jahti. Miševi koji se nalaze u rupi, ne mogu se nazivati ni flotom, ni kapetanima – rekao je Kristijan za Srbija Danas, a zatim dodao:

– Pošto je kukavica koja me je prozivala sve vrIJeme, misleći da će da mu prođe voz, a ne smIJe da se pojavi ispred mene i da se izvini, kao što će morati prije ili kasnije. Car je dosegao status cinkaroša ili šmekera koji je rekao bolje da ga prijavim policiji i ona da odredi mjeru udaljavanja i da ne mogu da mu priđem, da bi on mogao da se osjeća slobodnim. On je Kristijana Golubovića namjestio u policiji u dosluhu sa Bujanovkom. To su neke metode koje samo cinkaroši i p*čke koriste i ne čudi me ni od nje ni od njega jer su već nekoliko puta to radili. Vidjeli ste tamo u “Zadruzi”, čim dođu redari oni kukaju, a kad dođu redari oni su manji od makovog zrna, piše Informer.

Facebook komentari