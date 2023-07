NAMAGARČIO SVE! NAJNOVIJA OBJAVA BILALA BRAJLOVIĆA! Pokazao stomak nakon što je Maji prijetio SAMOUBISTVOM!

Maja Marinković je tokom gostovanja u emisiji “Narod pita” sa svojim bivšim dečkom i zadrugarom Markom Janjuševićem Janjušem, proživjela pravu dramu od strane Bilala Brajlovića sa kojim je raskinula, piše Srbija danas.

Maja je objavila sve prpiske u kojima joj Bilal prijeti da će izvršiti samoubistvo, a kako je naveo na kraju, on je završio u bolnici, jer je nanio sebi povrede, a sve zbog sumnje da je Maja bila sa Janjušem intimna to veče.

Marinkovićeva je potopm iznijela da nije imala podršku od njegove porodice po vjerskoj osnovi, te da su je pitali da pređe u Islam, a onda se oglasio i on i porekao sve.

Sada se Bilal ponovo oglasio i objavio video iz bazena, a pošto je snimio i svoje nago tijelo, na njemu nema nijedna povreda koje je on pominjao u Majinoj prepisci u kojoj je rekao da krvari i da je u bolnici.

Da li je on uspio da izmanipuliše Majom, ali i medijima zarad nekog svog cilja, ostaje da ispratimo, ali jedno je sigurno, a to je da je Bilal odlično i uživa na bazenu, za sve one koji su se zaista zabrinuli za bivšeg zadrugara i sada već bivšeg dečka Maje Marinković.

