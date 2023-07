ČEKA SE REAKCIJA NADLEŽNIH ORGANA: Zola u programu uživo iznio sadržaj Miljaninih poruka, pa progovorio o djetetu

– Dobro veče, Miranda kraj telefona. Zovem iz Ljiga. Žao mi je Zole, kao da je moje dijete. Moj se savjet da pronađe tu Inu i vidi da li je zaista dijete njegovo. Možda jeste, a možda i nije. Što se tiče odnosa koji Ivan Marinković ima prema djetetu s Miljanom, ne treba da ga porede sa Zolom, jer nije isto – rekla je gledateljka.

– Niko neće moći da stavi da sam ja N.N. ako sam otac tog djeteta, jer postoje nadležni oragani. Ukoliko ona to stavi, mene to neće uvrijediti, jer to neće uticati na moj odnos sa djetetom. Ja ne osjećam nešto prema njoj, kako što vjerujem da ona prema meni ne osjeća. Radim DNK, a ko sam otac moje ime mora pisati, a ne N.N. – istkao je Čolić.

– Zola, poslušaj svačije mišljenje, ali uradi onako kako ti misliš da treba. Vrlo si pametan i mudar, nemoj da dopustiš da neko oblikuje stvoj stav – rekla je gledateljka.

– Zola, stavio si na društvene mreže poruke koje si dobio od nekog, a djelovalo je kao da aludiraš da je Miljana sve to poslala – rekla je Ivana Šopić.

– Ja sam njen broj blokirao, ali ona nalazi način da mi šalje sa drugih brojeva. Poslala mi je poruku sa njenog broja, te bih zamolio ljude da joj skrenu pažnju da me ne zanima. Ona će vjerovatno reći da ja lažem i izmišljam, ali imam dokaz – rekai je Zola.

– Nemoj da izmišljaš da ja tražim novac od tebe, kao ni Bebica. Mi smo pare vratili čovjeku kom treba da vratimo. Ne spominji Bebicu, kao ni mene – rekla je Miljana.

Odmah nakon toga, Miljana je poslala Zoli pjesmu ”Solo igračiča”, a jedan stih glasi ”Kada sa njim spavam, mislim da si ti”.

– Svaki dan me zove sa nekih brojeva. Ne znam da li sam ja takav baksuz, pa ona uvijek nađe način kako da dođe do mene i da mi se javi. Djevojka ne odustaje. Provocira me, pokušava prvo fino sa mnom, zove na kafu, a onda krene sa bezobrazlukom. Ja joj želim sve najbolje, samo neka me više ne zove. Probali smo milion puta, nije išlo. Gotovo je. Ja bih bio najveći mostrum kada bih preko svega prešao, ali bi mi vjerovatno bilo teško pored nje, da nije izašla onda u rijalitju. Imali smo puno zajedničkih trenutaka, ali je došao kraj. Neka me zaobiđe. Jedini lijek je da se izbjegavamo. Ne želim da pričam sa njom više – bio je jasan Čolić.

– Je l’ si još uvijek slab na nju? – upitala je Ivana.

– Nemam više empatiju za nju, koju sam imao ranije. Shvatio sam da se neke osobe neće nikad promijeniti. Nisma ni ja savršen, ali mislim da se ljudi ne mijenjaju. Ona se u jednom tenutku promijenila, ja sam se osjećao prelijepo na Rajkom ostrvu, a poslije je postalo životinjsko carstvo. Bacila mi je stvari, prase, sve što sam imao – istakao je Zola, piše srbija danas.

