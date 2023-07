RADA PRIZNALA DA SE ‘DRUŽILA’ S HEMIJOM: Skinula sam se s lijekova!

Posebno su na meti špekulacija bili njeni odnosi sa emotivnim partnerima, a popularna pjevačica je u poznatoj emisiji progovorila o krahu veze sa kolegom Harisom Berkovićem.

Manojlovićeva je zbog ljubavi patila od nesanice, kako je ispričala, pa je tada počela da koristi Ksanaks.

– Meni je bilo lako dok sam se družila sa hemijom, ali mi je bilo teško da se odružim od nje, da se skinem sa toga. Nikada nije trebalo bez savjeta ljekara to da uradim. Meni je lijek za smirenje značio san. Ja tada nisam mogla da spavam, bila sam u jednoj vezi, a zaljubila sam se u drugog. Po savjetu ljekara sam uspjela da se skinem sa Ksanaksa. Ja sam pametnica, poslije osam mjeseci prekinula odjednom. Osjetila sam da meni to više ne treba i onda sam odjednom prekinula. Prvi dan okej, drugi dan znoj, treći dan… Ja sam već prešla na neku dozu, ja sam 1.75 pila to je bila baš lijepa doza. I onda sam počela da se preznojavam, pa onda spavam 48 sati, još gore, pa onda katastrofa od sna… Onda sam uradila, ono što je trebalo na početku, da potražim savjet stručnjaka. Tada su mi rekli piješ dva, pa 1.75, po jedan i po, pa tako na svake dvije nedjelje manje – otkrila je pjevačica, piše Express.ba.

Facebook komentari