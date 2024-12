Zabranjeno pušenje u svim zatvorenim objektima u Federaciji BiH

U glavnom gradu BiH, u ugostiteljskim objektima postavljeni su znakovi o zabrani pušenja u zatvorenom objektu.

Za vlasnike objekata većih od 50 m2 u kojima se služi samo piće ili se pored pića služi i hrana, Pravilnik predviđa obavezne mjere koji trebaju poduzeti kako bi se osiguralo poštivanje zabrane pušenja.

Mjere, između ostalog, uključuju fizičko odvajanje prostora za pušenje koji ne smije biti manji od 10m2, niti veći od 20 posto ukupne površine prostora; opremanje prostora sistemom ventilacije i filtracije zraka; unutar pušačke zone ne smije biti postavljen šank niti se smije služiti hrana.

U zonama gdje je zabranjeno pušenje nije zabranjeno korištenje tehnologije zagrijavanja duhana.

Za objekte manje od 50m2 u kojima se služi hrana i piće, pušenje je u potpunosti zabranjeno.

Upotreba tehnologije zagrijavanja duhana nije zabranjena, a od vlasnika objekata se ne zahtijevaju preinake prostora.

Za one koji prekrše zakon predviđene su kazne koje se kreću od 2.000 KM do 5.000 KM za pravna lica, od 300 KM do 1.000 KM za odgovorna lica te od 500 KM do 1.500 KM za vlasnike i korisnike prostora gdje je pušenje zabranjeno. Kazna za fizička lica je 100 KM.

Pravilnik je na snagu stupio 13. juna 2024. godine, ali je ostavljen prostor za prilagodbu ugostiteljskim objektima u trajanju od pola godine, s obzirom da je najviše rasprava bilo o tome kako će se zabrani pušenja prilagoditi ugostiteljski objekti.

Pravilnik o zabrani pušenja detaljno propisuje uslove za posebne prostore i prostorije za pušenje, definirajući izuzetke od opće zabrane pušenja u FBiH.

Ono što je važno naglasiti jeste da je zakon i pravilnik definisao precizne odredbe šta sve spada pod duhanski proizvod pa je tako jasno razdvojeno da se pod pojmom pušenja cigareta ne podrazumijeva konzumiranje bezdimnih duhanskih proizvoda, odnosno proizvoda čija upotreba ne uključuje proces izgaranja.

To znači da će se u zatvorenim prostorijama moći koristiti proizvodi koji naprimjer zagrijavaju duhan.

“Duhanski proizvodi za pušenje su svi duhanski proizvodi, osim bezdimnih duhanskih proizvoda čija uporaba u skladu sa zakonom ne uključuje postupak izgaranja”, navodi se u pravilniku.

U pravilniku se da dodaje u bezdimnih duhanskih proizvode spada i duhan za žvakanje, šmrkanje i duhan za oralnu uporabu. U bezdimne duhanske proizvode, zakon ubraja i nesagorijevajući duhan koji se upotrebljava putem udisanja aerosola od zagrijanog duhana, ali bez sagorijevanja, prenose Nezavisne.

“Uporaba svih onih proizvoda, koji prema karakteristikama iz zakona spadaju u bezdimne duhanske proizvode, te nesagorijevajući duhan, ne može nazvati radnjom pušenja, pa se samim tim zabrana na iste ne može ni odnositi. Dakle, uporaba bezdimnih duhanskih proizvoda jeste dozvoljena u zatvorenim prostorima”, navedeno je u objašnjenju Ministarstva zdravstva FBiH.

Facebook komentari